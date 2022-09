L’economia espanyola creix quatre dècimes més de l’esperat el segon trimestre

L’economia espanyola està remuntant de manera més ràpida de la que s’esperava. Així ho ha corroborat l’Institut Nacional d’Estadística (INE) que ha revisat a l’alça les últimes estimacions de creixement que s’havien fet el juliol. D’aquesta manera, el PIB de l’Estat puja un 1,5%, el que suposa un augment de 1,7 punts respecte el primer trimestre de l’any i equival a quatre dècimes més del que s’esperava aconseguir. Tot i això, les dades de l’INE també remarquen que el primer trimestre el PIB va caure un 0,2%, una xifra que no estava prevista i que es converteix en la primera caiguda del PIB des de principis de 2021.

L’acceleració del creixement interanual del PIB es deu a la major aportació del sector exterior i, en menor mesura, de la demanda nacional, segons ha publicat l’INE aquest divendres. En concret, la demanda externa va aportar 4,9 punts al PIB interanual del segon trimestre, xifra 2,1 punts superior a la del trimestre anterior. Del seu costat, la demanda nacional va aportar 1,9 punts, la qual cosa suposa 1,9 punts menys respecte al primer trimestre. Així doncs, els resultats publicats aquest divendres per Estadística ja incorporen tots els indicadors estadístics que marquen l’evolució econòmica del segon trimestre, un període afectat per la guerra a Ucraïna i, per tant, la precisió creix en termes de estimacions pels propers mesos de l’any.

Estimacions optimistes pel que queda d’any

Després de les xifres actualitzades per l’INE aquest divendres, que milloren les estimacions de cara al segon trimestre, el Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital ha destacat que les dades posen de manifest “la fortalesa de l’economia espanyola en un entorn marcat per l‘impacte de la guerra de Rússia a Ucraïna“. En aquest sentit, des del departament que dirigeix Nadia Calviño han assenyalat que les mesures adoptades per a protegir empreses, famílies i col·lectius vulnerables de la pujada dels preus de l’energia i altres matèries primeres i l’avanç en el desplegament del Pla de Recuperació expliquen aquest bon comportament.

La vicepresidenta econòmica del govern espanyol, Nadia Calviño | ACN

Cau de manera moderada el consum

Els índex de consum que ha anunciat l’INE posen sobre la taula el retorn del consum privat a les taxes positives, és a dir, va augmentar un 1,2% entre el primer i el segons trimestre. Tot i això, aquesta xifra s’ha hagut de revisar a la baixa, ja que es troba dos punts per sota el que l’INE havia estimat el mes de juliol. Per part seva, la despesa pública es va reduir un 1,3% en taxa intertrimestral, la qual cosa suposen vuit dècimes a la baixa respecte a l’estimació prèvia.

Un altre dels punts de creixement de l’economia estatal ha estat la inversió, que va augmentar un 2,5% entre abril i juny, encadenant així dos trimestres de creixement. Altra vegada, però, l’INE s’havia mostrat més optimista amb aquestes dades, ja que en la revisió s’han quedat dos punts per sota les estimacions de l’entitat. En concret, s’han registrat caigudes del 2,3% en el cas de la inversió en maquinària i béns d’equip (+8,6% en el trimestre anterior) i creixements del 6,5% en la inversió en habitatge, taxa que s’ha elevat enfront de la registrada en el primer trimestre (0%).

Respecte a les exportacions i importacions, van accelerar en el segon trimestre el seu ritme de creixement trimestral fins al 4,9% i el 2,8%, respectivament, en contrast amb els avanços del 5,2% i de l’1% del període gener-març. Per sectors, l’únic que va veure caure en el segon trimestre va ser el sector d’agricultura, ramaderia i pesca, que va caure un 3,8%. Per contra el de la construcció va créixer un 2,5%; el de la indústria es va alçar un 1,7%, i el de servei un 1,6%.

Creixen les hores treballades dels assalariats

El nombre d’hores treballades va augmentar un 1,1% entre el primer i el segon trimestre, nou dècimes menys que en el trimestre anterior. En termes interanuals, les hores treballades van retrocedir en 3,7 punts, fins al 3,3%. Per últim, la remuneració dels assalariats presenta un creixement interanual del 7,6% en el segon trimestre, 1,5 punts superior al trimestre anterior per dos motius: l’augment del 5,8% del nombre d’assalariats, cinc dècimes menys que en el trimestre precedent; i la variació de la remuneració mitjana per assalariat que és d’un 1,8% davant el -0,1% del primer trimestre.