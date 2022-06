Sopa de Cabra versiona el clàssic ‘Mai trobaràs’ amb més artistes

El disc Ben endins de Sopa de Cabra ha fet 30 anys. Amb motiu de l’aniversari del disc més venut en la història del rock català, el grup ha anunciat que aquest dijous publicarà una nova versió de ‘Mai trobaràs’, una de les clàssiques cançons de l’àlbum. Aquesta nova interpretació compte amb la col·laboració de Buhos, Ginestà i The Tyets, i amb la producció de Joan Borràs d’Oques Grasses.

El disc, que compte amb més de 150.000 còpies venudes, va ser enregistrat en directe durant els concerts del 21 i 22 de febrer de 1991 a la sala Zeleste -l’actual sala Sala Razzmatazz- de Barcelona i es va publicar el 10 de maig del mateix any. La nova versió de ‘Mai trobaràs’ se suma a una sèrie d’accions que estan elaborant per commemorar les tres dècades del disc. Els de Girona també han versionat les cançons de l’àlbum ‘Si et quedes amb mi’ i ‘El boig de la ciutat’ i ha tocat en diversos festivals de música catalans. A més, Sopa de Cabra ha reeditat Ben endins i ha inclòs sis cançons inèdites que no van sortir a la versió original.

Entrades a la venda pel Palau Sant Jordi, l’últim concert de la gira

Sopa de Cabra també ha comunicat que divendres posarà a la venda les entrades pel concert del 26 de novembre al Palau Sant Jordi de Barcelona. Aquest serà l’últim concert de la gira que ha preparat per commemorar els 30 anys de Ben endins. Abans, però, el grup català haurà de passar per diversos escenaris del territori.

El grup de Gerard Quintana assistirà als festivals Cabró Rock de Vic i Planestiueja’t a les Planes d’Hostoles, el 2 de juliol viatja a Mallorca i està previst que actuï en el Sunflower Festival de Gualta. També tocarà a altres localitats com Sitges, Pineda de Mar, Lloret de Mar, la Cerdanya o Vilafranca del Penedès.