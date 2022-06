Els cinc llibres més venuts en català perfectes per a un dia de platja

El temps d’estiu avançat que estem gaudint a Catalunya convida a anar a la platja i passar el dia prenent el sol a la vora del mar. Les temperatures de rècord que estem vivint per ser només el segon cap de setmana de juny empenyen turistes i autòctons cap a l’aigua, ja sigui a la piscina o a les platges. Després de descobrir les millors platges de Catalunya i fer una tria de la més atractiva per plantar-hi la tovallola cal buscar un entreteniment per passar el dia. I què millor que prendre el sol amb la companyia de les onades del mar i d’un bon llibre? En aquesta selecció dels cinc llibres en català més venuts d’aquest mes de maig segur que trobes una nova víctima per devorar:

1- Benvolguda, d’Empar Moliner

Aquest llibre Premi Ramon Lllull 2022 és l’obra de ficció més venuda en català en el mes de maig. La seva protagonista té cinquanta anys quan s’adona que el seu marit s’enamorarà d’una dona molt més jove, però al contrari del que es podria esperar ho enfronta d’una manera molt serena. El que més destaca l’autora, a qui El Món va entrevistar recentment, és que la seva protagonista no busca la redempció, és a dir, el final de la seva història no té per què ser bo o favorable als seus interessos, com es sol esperar. T’animes a llegir-lo?

L’escriptora Empar Moliner durant l’entrevista amb El Món / Jordi Borràs

2. La Vall de la Llum de Toni Cruanyes

El presentador del telenotícies vespre de TV3, Toni Cruanyes, defuig el periodisme en aquesta obra intimista on fa un retrat íntim, lúcid i precís d’un poble i una família de pagesos que van descobrint un nou món que es transforma molt ràpid gràcies a la modernitat. És un relat basat en fets reals però Cruanyes l’ha escrit en forma de novel·la. Si li fas una ullada no et podràs resistir: és un llibre que atrapa per la seva manera de descriure la vida d’una família catalana que va veient com inevitablement tot canviarà per sempre.

Toni Cruanyes, entrevistat a El Món per parlar del nou llibre / Jordi Borràs

3. Crims: llum a la foscor de Carles Porta

El fenomen de Carles Porta i el true crime no es circumscriu únicament a la televisió, on està arrasant després d’haver batut rècords a la ràdio. Aquest popular llibre està sent un best seller gràcies als deu relats d’històries reals que ha seleccionat Porta per tal d’estremir els lectors. Tots els crims que es narren en aquest llibre s’han triat en base al seu impacte social, al perfil dels acusats, a la complexitat de la investigació policial o al desenllaç. A més d’explicar els casos, Porta els dona ‘llum’ i permet extreure conclusions més enllà de les sentències judicials.

Carles Porta, creador i director de ‘Crims’, durant l’entrevista amb El Món / Mireia Comas

4. Mamut, d’Eva Baltasar

L’última entrega de la trilogia d’Eva Baltasar sobre els desitjos de tres dones molt diferents entre si és tot un èxit de vendes. Aquesta obra tracta la història d’una jove que marxa de la ciutat per viure a una casa aïllada de tothom, on aprèn molt d’ella mateixa, de les seves pors i les seves bèsties interiors i del que vol a la seva vida.

5. L’alegria de viure, de Sílvia Soler

Tres germans cantant a tot drap al seient posterior d’un Gordini blau en una excursió amb els pares, una noia que troba l’amor de la seva vida en una discoteca de Mallorca, dues dones que caminen per la platja de Badalona, una dona que arreplega llimones al pati de casa seva i una nena que llegeix compulsivament i d’amagat llibres d’Enid Blyton. Totes aquestes postals de felicitat componen l’obra de Sílvia Soler i ens mostren una mica de la seva vida personal i els millors moments que ha viscut. No te’l perdis!