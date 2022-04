‘Benvolguda’, d’Empar Moliner, llibre més venut per Sant Jordi en català

Els autors més venuts en ficció en català aquest Sant Jordi, segons el Gremi de Llibreters han estat Empar Moliner, amb Benvolguda (Columna), Albert Sánchez Piñol, amb El monstre de Santa Helena (La Campanya), i Eva Baltasar, amb Mamut (Club Editor), Rafel Nadal, Quan s’esborren les paraules (Columna). El gremi tanca “un bon Sant Jordi” i assegura que, de ben segur, s’han assolit xifres prepandèmia i s’arribarà al nivell del 2019.

Pel que fa a no ficció en català, els més venuts han estat La Vall de la llum, de Toni Cruanyes; L’alegria de viure, de Sílvia Soler, i Crims, de Carles Porta. En literatura infantil i juvenil en català, els més venuts han estat Catalanament, de La incorrecta; La princesa, el drac i el cavaller desarmat, de Joan Turu, i La meravellosa i horripilant casa de la iaia, de Meritxell Martí.

Quant al castellà, els més venuts de ficció han estat Roma soy yo, de Santiago Posterguillo; El libro negro de las horas, d’Eva García Sáenz de Urtui, i Violeta, d’Isabel Allende. Pel que fa a castellà de no ficció, els més venuts són Por si las voces vuelven, d’Ángel Martín; Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas Estapé, i La muerte contada por un sapiens a un neandertal, de Juan Luis Arsuaga i Juan José Millás.

Aquesta primera Diada sense restriccions ni mascaretes, però, també es clou amb cert regust agredolç pel mal temps que ha fet la guitza a Barcelona, amb ruixats i fins i tot calamarsa, i que ha obligat algunes parades a plegar abans d’hora perquè se’ls han mullat els llibres. La presidenta del gremi, Carme Ferrer, subratlla que “a tota Catalunya”, això sí, les llibreries s’han omplert durant tota la jornada. I que els carrers, quan ha fet bo, també han estat un formiguer. “Hi havia moltes ganes; Sant Jordi és una gran festa de país, sempre ho dic però avui encara me n’omplo més la boca”, afirma.

Llibres i roses sense confinaments, restriccions d’aforament ni mascaretes per primera vegada després de dos anys. Però amb un dia rúfol que ha deixat tempestes intermitents en diferents punts del país, i que a Barcelona s’han acabat convertint en ruixats intensos i -fins i tot- calamarsades. Que hi havia ganes de celebrar Sant Jordi ho proven totes les imatges de parades plenes, i de gent triant i remenant llibres. I això, malgrat que el temps ha fet la guitza.

El Gremi de Llibreters tanca aquest primer Sant Jordi postpandèmia amb satisfacció. I la seva presidenta, Carme Ferrer, subratlla que s’haurà arribat al nivell de vendes del 2019 (en espera de tancar els números definitius d’aquí a un parell de dies). “Les llibreries s’han omplert, i això ha estat així arreu de Catalunya, si bé en funció de si ha plogut més o menys, la gent ha anat a les parades”, diu la presidenta. I a aquest dissabte s’hi suma també una setmana -i sobretot, ahir- en què molta gent s’ha avançat i ha anat a triar i remenar els títols que volia per a aquesta Diada.

“Estem contents perquè veiem que aquest ha estat un Sant Jordi prepandèmia”, subratlla Ferrer. Ara bé, el Gremi de Llibreters tampoc amaga que la pluja ha deixat un regust agredolç. Sobretot a Barcelona, on les tempestes han fet malbé algunes de les parades i han obligat els seus responsables a recollir abans d’hora, perquè se’ls havien mullat els llibres.A Girona, per contra, les llibreries no han hagut de mirar cap al cel, perquè la Diada s’ha celebrat a sopluig a dins del Palau de Fires. “Aquí no hem tingut cap problema”, diu Carme Ferrer, que és propietària de la Llibreria Empúries a la ciutat. “Però a Barcelona, hi ha hagut moments en què la pedregada i el fort vent han fet mal a les parades; per això, ara al vespre haurem de valorar de quina manera ha afectat”, conclou.