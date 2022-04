Risto denuncia el sabotatge cruel que ha patit durant Sant Jordi

Risto Mejide ha patit un sabotatge molt cruel durant la jornada de Sant Jordi. Com tants altres escriptors de renom, el publicista català acudia al centre de Barcelona per signar exemplars del seu nou llibre Manual de segundos auxilios. Ben aviat rebia una sorpresa inesperada i molt desagradable, però, en trobar-se notes anònimes a dins d’alguns dels llibres que decoraven la caseta per promocionar la seva nova obra. I què deien? Bàsicament, l’acusaven de pederàstia per estar casat amb Laura Escanes, 22 anys més jove que ell.

Des que la parella va començar, que molts van atacar-los per la seva diferència d’edat. El problema és que alguns continuïn fent-ho després de gairebé set anys… i, sobretot, d’aquesta manera tan cruel: “Ella és molt madura per a la seva edat? O tu molt pedòfil per a la teva?”, havien escrit en les notes. Com és lògic, Risto ha denunciat aquesta situació: “Després de tants anys gaudint d’aquest dia, patir un sabotatge per part d’un idiota no ens arruïnarà Sant Jordi. Set anys després, que haguem de continuar suportant aquests imbècils és per fer-s’ho mirar. És el dia dels lectors i amb ells penso celebrar el dia. I tu, a qui s’hagi pres aquestes molèsties, entenc que la ràbia, la mediocritat i l’enveja t’han portat a fer el ridícul d’aquesta manera. Em fas pena, sobretot per com de covard has demostrar ser. Us espero a la caseta. Feliç Sant Jordi”, escrivia el presentador.

Risto rep un sabotatge durant Sant Jordi | Instagram

De la mateixa manera, la influencer Laura Escanes també ha denunciat que el marit pateixi un atac com aquest: “Bé, doncs ens llevem amb això. Algun imbècil, perquè no té un altre nom, s’ha dedicat a retallar paperets i a col·locar-los en cadascun dels llibres de Risto. Després de set anys, continuem suportant coses així. Una cosa tinc clar, ni aquesta persona ni ningú arruïnarà el dia d’avui. Feliç Sant Jordi i que la vida et somrigui, perquè sembla que ho necessites”.

Laura Escanes denuncia l’atac que ha rebut Risto | Instagram

La parella està farta, i amb raó, d’haver de viure situacions tan desagradables com aquesta. Ells s’estimen i el temps ho ha demostrat, després de set anys junts, una boda multitudinària i el naixement de la seva primera filla en comú. La resta de la jornada la van viure amb felicitat, passejant pel centre de Barcelona i gaudint del concert de C. Tangana al Palau Sant Jordi.