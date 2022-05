El món de la cultura promourà el benestar físic i mental de la societat

2030 és la data marcada en el calendari per a aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible i concretament l’ODS3 té com a fi la contribució en l’àmbit de la salut i el benestar Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tots en totes les edats.

En aquest context, i prenent aquest any 2022 com a clau en l’arrencada d’iniciatives que condueixin a aquesta meta, empreses, institucions i societat mostren un interès cada vegada major per fer passos en aquest àmbit, aconseguir l’objectiu i situar la salut mental com a part del dia a dia en l’agenda pública.

Recentment la ministra d’Educació i Formació Professional, Pilar Alegría, anunciava la creació d’un Pla de Salut Mental dotat amb 5 milions d’euros emmarcat dins del Pla d’Acció 2021-2024 Salut Mental i Covid-19.

Per part seva, marques de diferents sectors també avancen amb accions per a garantir la salut psicològica i el benestar. Fa només uns dies IKEA i el Consell General de la Psicologia van donar a conèixer conclusions preliminars d’un estudi que analitza la relació de diferents aspectes de la vida en la llar amb el benestar, la felicitat i altres variables psicològiques com l’ansietat o la solitud.

L’estudi va detectar que 1 de cada 3 espanyols presenta un cas probable d’ansietat, 1 de cada 4 un cas probable de depressió i 1 de cada 5 ha experimentat ideació suïcida en l’últim mes, mentre que, gairebé la meitat, assenyala tenir problemes percebuts de somni i 1 de cada 8 diu sentir-se sol o sola.

També Maybelline Nova York ha presentat un programa per a donar visibilitat a la salut mental oferint també eines d’ajuda sota la denominació ‘Brave Together’. Està dirigida a totes les persones que estan transitant un moment d’ansietat o depressió i necessitin ajuda.

Comunitats de referència com a Males Mares va llançar també fa unes setmanes el Telèfon Jo Em Cuido que ofereix atenció psicològica per a dones que s’enfronten a diferents problemes de salut mental.

Finalment, aquest interès té també el seu reflex en el món literari, un dels llibres que s’ha convertit en revelació en els últims mesos és ‘Per si les veus tornen’ d’Ángel Martín, un sorprenent testimoniatge que pretén trencar l’estigma de les malalties mentals.