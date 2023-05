Cristina Riba opina en el debat per la diferència d’edat amb Ramon Pellicer

Cristina Riba ha acudit al Zona Franca de TV3 i això ha permès que coneguem més detalls de la seva vida fora del Telenotícies. S’ha mostrat molt contenta i simpàtica, molt més riallera del que acostuma a mostrar-se a l’informatiu: “En una entrevista em van dir que els sorprenia veure’m riure! Però és que allà al plató ens trobem enmig d’un format seriós amb notícies que no ens permetin sortir amb l’ampolla de cava. Hem de ser seriosos i rigorosos”.

Pel que fa a anècdotes de la seva feina al telenotícies, diu que el Ramon Pellicer és perillós: “Té molta conya, és molt irònic i li agrada fer moltes bromes. Ara ja el conec i sé que no he de mirar-lo en alguns moments perquè sé que em dirà alguna cosa. A ell li agrada accentuar molt els noms en anglès o en algun altre idioma, els exagera i ho fa a propòsit. Ja està pendent a veure si jo aguantaré sense riure. Pronuncia el brasiler d’una manera molt divertida, moment en el qual ja no el miro per evitar riure. Jo em porto molt bé, soc molt bona. Hi ha vegades que es despista i soc jo qui l’aviso. Només som dos i, a vegades, et perds”.

Cristina Riba entrevistada al Zona Franca | TV3

Cristina Riba es pronuncia sobre la polèmica del Ramon Pellicer

S’ha posat seriosa en un moment de l’entrevista, per això, quan la Danae Boronat ha volgut que donés la seva opinió sobre la polèmica que l’ha envoltat en els darrers dies. La Peté va concedir una entrevista per celebrar la jubilació i va aprofitar-la per denunciar que el Pellicer pugui presentar amb més de 60 anys i una dona no: “Li sembla un error la parella perquè hi ha diferència d’edat entre nosaltres? Li sembla malament que estigui ell presentant perquè és més gran? Jo penso que dir això de TV3 no és del tot just perquè hi ha moltíssimes dones que passen els 50 anys que fan pantalla, en cap cas se les aparta. Des de persones que estan a corresponsalies, gent de la redacció, gent que fan stand-ups, analistes… Penso que la redacció d’Informatius és molt femenina i amb molta diferència d’edat”.

“El que em molesta d’aquests comentaris és que, en aquest cas, és que a mi ni se’m cita. No es diu el meu nom, se’m fa referència com la companya jove del Pellicer. I després, que podem parlar de la vàlua professional. Crec que jo estic allà sense que ningú no m’hagi regalat res. Per tant, en aquest sentit no em sento atacada, però sí que penso que això de la diferència d’edat a TV3 és evident al TN, però hi ha moltes dones d’aquesta edat. Jo potser no em veig presentar el TN amb 60 anys, però perquè jo no vulgui. Jo ara estic gaudint moltíssim del TN i crec que tinc un llarg recorregut aquí, però no m’hi veig tota la vida al TN. La nostra professió ens permet recórrer i obrir altres portes. Sempre demanaré que no se’ns invisibilitzi a partir de certa edat, però no crec que aquest sigui el cas de TV3. Sempre defensaré la presència femenina i que tingui el mateix tracte que un home”.

Cristina Riba i Ramon Pellicer presenten el TN del cap de setmana | TV3

La periodista treballa al TN des del 2017: “Al principi estava molt més tensa que ara. Jo soc molt perfeccionista i sempre em mirava el telenotícies posteriorment per veure què havia fet bé i què havia fet malament. Mai no m’agradava, també t’ho dic”. També li han recordat una època en què va presentar la informació respectiva al trànsit: “Va ser una oportunitat que em van donar i la vaig aprofitar. Saps què? Aquella experiència va suposar una oportunitat per posar-me davant d’una càmera i improvisar. Hi havia vegades que connectaven i la càmera es posava negra i havia d’intentar sortir d’aquella situació. Recordo una vegada que va haver-hi un accident en directe i allò és horrorós. No t’ho creus i no saps si t’atreveixes a dir-ho o no. Allò em va anar molt bé perquè ja sé quines són les carreteres. Ara no em perdo per Catalunya”.