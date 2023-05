Cristina Riba opina en el debate por la diferencia de edad con Ramon Pellicer

Cristina Riba ha acudido al Zona franca de TV3 y esto ha permitido que conozcamos más detalles de su vida fuera del Telediario . Se ha mostrado muy contenta y simpática, mucho más risueña de lo que acostumbra a mostrarse en el informativo: «¡En una entrevista me dijeron que les sorprendía verme reír! Pero es que allí en el plató nos encontramos en medio de un formato serio con noticias que no nos permiten salir con la botella de cava. Tenemos que ser serios y rigurosos».

En cuanto a anécdotas de su trabajo en el telediario, dice que Ramon Pellicer es peligroso: «Tiene mucho cachondeo, es muy irónico y le gusta hacer muchas bromas. Ahora ya lo conozco y sé que no tengo que mirarle en algunos momentos porque sé que me dirá algo. A él le gusta acentuar mucho los nombres en inglés o en alguno otro idioma, los exagera y lo hace a propósito. Ya está pendiente a ver si yo aguantaré sin reír. Pronuncia el brasileño de una manera muy divertida, momento en el que ya no lo miro para evitar reír. Yo me llevo muy bien, soy muy buena. Hay veces que se despista y soy yo quienes le aviso. Solo somos dos y, a veces, te pierdes».

Cristina Riba entrevistada en el Zona franca | TV3

Cristina Riba se pronuncia sobre la polémica de Ramon Pellicer

Se ha puesto seria en un momento de la entrevista, por eso, cuando Danae Boronat ha querido que diera su opinión sobre la polémica que le ha rodeado en los últimos días. Peté concedió una entrevista para celebrar la jubilación y la aprovechó para denunciar que Pellicer pueda presentar con más de 60 años y una mujer no: «¿Le parece un error la pareja porque hay diferencia de edad entre nosotros? ¿Le parece mal que esté él presentando porque es más mayor? Yo pienso que decir esto de TV3 no es justo porque hay muchísimas mujeres que pasan los 50 años que hacen pantalla, en ningún caso se las aparta. Desde personas que están en corresponsalías, gente de la redacción, gente que hacen stand-ups , analistas… Pienso que la redacción de Informativos es muy femenina y con mucha diferencia de edad».

«Lo que me molesta de estos comentarios es que, en este caso, a mí ni se me cita. No se dice mi nombre, se me hace referencia como la compañera joven del Pellicer . Y después, que podemos hablar de la valía profesional. Creo que yo estoy allí sin que nadie me haya regalado nada. Por lo tanto, en este sentido no me siento atacada, pero sí que pienso que esto de la diferencia de edad en TV3 es evidente en el TN , pero hay muchas mujeres de esta edad. Yo quizás no me veo presentando el TN con 60 años, pero porque yo no quiera. Yo ahora estoy disfrutando muchísimo del TN y creo que tengo un largo recorrido aquí, pero no me veo toda la vida en el TN . Nuestra profesión nos permite recorrer y abrir otras puertas. Siempre pediré que no se nos invisibilice a partir de cierta edad, pero no creo que este sea el caso de TV3. Siempre defenderé la presencia femenina y que tenga el mismo trato que un hombre».

Cristina Riba y Ramon Pellicer presentan el TN del fin de semana | TV3