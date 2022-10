Fúria contra Toni Cantó, sense vergonya en un programa homòfob i masclista

Quan semblava que Toni Cantó no podia generar més polèmica, ha demostrat que és capaç de generar un odi immens. L’actor i expolític s’ha estrenat en la faceta de presentador d’un late night a 7NN, una cadena de televisió d’ultradreta que va començar les seves emissions precisament el passat 12 d’octubre. Al valencià li han encarregat que es posi al capdavant d’un espai nocturn en què no es talli ni un pèl, tenint en compte les autèntiques barbaritats que ha deixat anar en el primer programa.

Durant més d’una hora, Toni Cantó s’ha quedat a gust en un monòleg clarament homòfob, trànsfob i masclista en què s’ha mostrat com a “víctima” del govern socialista de Pedro Sánchez: “Jo recordo una manifestació de l’orgull LGTBI+ en què ens escopien i insultaven a tots aquells que no érem d’esquerres, perquè allà si no ho ets, has d’anar tot mirant des de dalt com si fossis a un safari perquè les feres no t’atrapin”.

Sense cap mena de vergonya, Toni Cantó també s’ha mostrat contrari a la llei Trans: “Avui parlarem sobre el tema trans i el seu precursor, el nacionalisme. El govern d’aquest país pretén que jo no pugui dir que Manuel, que se sent dona i vull dir-se Vanesa, és un home. O que Emma, presidenta de la coordinadora d’Acció Social de les Canàries, és un home en talons anomenat Kevin que va pertànyer al PP. Hauria hagut de fer servir aquell truc quan vaig canviar de partit”.

Li han donat un "late night" al Toni Cantó i, efectivament, és tan horrorós com us l'estàveu imaginant. pic.twitter.com/ysTS2zAuBU — ALGUNA PREGUNTA MÉS? (@APM) October 24, 2022

Toni Cantó indigna amb un monòleg masclista, homòfob i trànsfob

“Tenim massa gèneres, tants que en aquest país pots canviar-te de gènere cada dos dies sense repetir en un any. Tenim el felinogènere, en què et sents peludite i mullite i vols que t’acaricien la barbeta… Aquest és el gènere que fa servir la meva dona quan no es depila. Ho hem de pensar tot cap a endins perquè, si ho dius, et tiren més pedres que a un aparador durant la Diada. En els partits d’esquerra es donen tantes bufetades entre ells pel tema Trans que no entenc per què no s’apliquen la llei de violència de gènere“, ha arribat a etzibar en un discurs molt criticat.

Toni Cantó no ha estat sol en aquest programa, també ha comptat amb la presència de la controvertida escriptora Lucía Etxebarría en una entrevista en què ella li ha donat la raó en tot. Una altra de les víctimes? L’independentisme català: “Podríem continuar fins a 250 gèneres i això és una bogeria, però aquí seguim la lògica del nacionalisme. Se senten nació, però són una altra cosa; una comunitat autònoma“.

Yo recuerdo una manifestación del orgullo que transcurría con total normalidad: es decir, nos escupían e insultaban a todos los que no éramos de izquierdas… @CONTONI7NN pic.twitter.com/MAMUAcC0PF — Toni Cantó (@Tonicanto1) October 22, 2022

Els teleespectadors escupen ràbia contra el nou programa de Toni Cantó

Twitter s’ha omplert ràpidament d’usuaris que s’han mostrat escandalitzats per les bestieses que ha encadenat Toni Cantó una rere l’altra. L’opinió ha estat pràcticament unànime i, en resum, la seva estrena no ha fet gens de gràcia. Entre els insults que li han dedicat, destaquen alguns tuits en què diversos teleespectadors lamenten que algú pugui dir coses com aquestes en antena: “He vist el late de Toni Cantó i m’ha arrasat. Hi ha tantes coses malament, tantes línies que es creuen, insults personals i un guió tan lamentable que no tinc ni tan sols acudits a fer”, “Toni Cantó era un pèssim actor, un pèssim polític i ara és un pèssim presentador d’una televisió d’extrema dreta” o “Es pot ser un miserable però, almenys, tenir un talent innegable. No és el cas de Toni Cantó”.

També s’han vist mofes en què asseguren que va confondre’s en llegir l’anunci de la feina: “Això no és per fer un monòleg, sinó per fer el mongolo. Ara bé, passi perquè dona vostè el perfil”.

Se puede ser un miserable pero, al menos, poseer un innegable talento. No es el caso de Toni Cantó. — Pablo Batalla (@gerclouds) October 24, 2022

He visto el Late de Toni Cantó y me ha arrasado. Hay tantas cosas mal, tantas líneas que se cruzan, insultos personales y un guion tan lamentable, que no tengo ni chistes que hacer. — Alvaro Velasco (@alvaro_velasco) October 23, 2022

Toni Cantó era un pésimo actor, era un pésimo político y ahora es un pésimo presentador de una televisión de extrema derecha… pic.twitter.com/lhZvNJVvWt — MAG🌹 (@Mag71Mag) October 23, 2022

-Hola, soy Toni Cantó. Venía por lo del monólogo.

-Creo que ha leído mal, no es para hacer el monólogo, es para hacer el mongolo. Pero pase, pase. Da usted el perfil. — Tonto, te voy a comprar una bolsa de chuches. (@AbreCesar23) October 23, 2022

D’altres han vist malament que se’l critiqui, fins i tot, perquè consideren que amb això en el fons se l’està fent un favor: “Reproduir els vomitius vídeos de Toni Cantó és fer-li publicitat i servir-li d’altaveu. Toni Cantó, brossa“.

Reproducir los vomitivos vídeos de Toni Cantó es darle publicidad y servirle de altavoz #ToniCantoBasura — Vanessa Brisach (@VBrisach) October 24, 2022

Una estrena que no va fer una bona audiència i que, com era d’esperar, tampoc no ha rebut comentaris positius.