Presidència equipara El Món amb la COPE

Totes les publicacions editades sota el segell del Grup Món han obtingut un total de 87.000 euros a la convocatòria “per a projectes que fomentin i consolidin l’espai català de comunicació” que promou la secretaria de Mitjans de Comunicació del Departament de la Presidència. Aquestes subvencions s’atorguen a empreses periodístiques privades editores de premsa digital i en suport paper, en català o aranès. La xifra que ha rebut el Grup Món resulta clarament esquifida si es compara amb els 525.000 euros que ha rebut l’editora del diari Ara –la més beneficiada en aquesta convocatòria–, els 490.000 euros destinats a la Cooperativa Abacus -una cadena de de productes culturals i educatius sense presència en l’àmbit de la informació- o els 436.000 corresponents a La Vanguardia Ediciones.

Entre els grups més beneficiats hi ha, igualment, Prensa Ibérica –editora d’El Periódico–, que ha rebut un total 525.000 euros distribuïts en diferents publicacions, el grup Time Out Spain Media (186.000 euros), el grup editor del Diari de Sabadell, el Diari de Terrassa i Nació Digital (505.000 euros) o el diari digital El Nacional (330.000 euros).

“L’estratègia de la Generalitat distorsiona enormement la lliure competència”

Per sota dels 100.000 euros de subvenció i equiparat amb El Món, la capçalera nacional del Grup Món, que ha rebut 61.000 euros, hi ha Ediciones de El País, que havia sol·licitat una subvenció per al seu Quadern i que ha rebut de Presidència 50.000 euros. La mateixa quantitat que la Secretaria de Mitjans de Comunicació ha atorgat a Radio Popular, SA-COPE, per a l’espai La millor cançó de la teva vida.

El Grup Món, a més del diari digital El Món, inclou també altres capçaleres com ara Món Planeta, Món Terrassa, Tot Barcelona, Vadevi o Vadegust. Els índexs d’audiència mensuals del grup –2,3 milions d’usuaris únics en l’últim mesurament, del mes de juny– el situen entre els més llegits de la premsa en català.

Ajuts del Departament de Presidència a projectes de mitjans de comunicació

Els grans grups tradicionals de la premsa catalana, afavorits

Al marge dels criteris, no aclarits en la comunicació oficial de la Secretaria de Mitjans de Comunicació, que justifiquen la puntuació assolida per cada proposta, la distribució d’aquestes subvencions respon a l’esquema habitual que articula la Generalitat en els darrers anys. D’un costat, afavorir els grans grups tradicionals de la premsa catalana. De l’altra, beneficiar els dos diaris digitals identificats amb les dues opcions polítiques -Junts i Esquerra- que governen la Generalitat. Com es repeteix en cada nova convocatòria que impulsa el govern des de les dues secretaries que se’n fan càrrec, aquest criteri discrimina i perjudica dos dels digitals més potents en llengua catalana: El Món i Vilaweb, que en aquesta ocasió ha renunciat a presentar-s’hi.

L’estratègia que la Generalitat ha imposat en les ajudes als grups o als mitjans d’informació distorsiona el sector. Amb unes diferències enormes en les aportacions públiques, les empreses més afavorides competeixen amb avantatge amb les perjudicades. Els seus recursos i les seves possibilitats es multipliquen i les fan molt més competitives de manera clarament discriminatòria.