Antena 3 cancel·la ‘Boom’ definitivament per les baixes audiències

Males notícies per a Juanra Bonet i els fans de Boom. Antena 3 ha decidit eliminar el concurs de les bombes de la graella, una cancel·lació anunciada perquè estaven fent audiències molt baixes. Després de vuit anys en emissió, van cancel·lar-lo i això no va agradar els teleespectadors. És per això que van decidir recuperar-lo el passat mes de març, una segona oportunitat que tampoc no ha triomfat. I és que, només dos mesos després, tornen a dir adeu al programa.

Fins ara l’estaven emetent els dissabtes i diumenges al vespre, la franja a on va passar el 21 d’octubre per fer lloc a Y ahora Sonsoles entre setmana. Doncs bé, aquest dissabte ja no emetran una nova mostra del programa. Els fans es queden sense les preguntes de cultura general i, en el seu lloc, els ofereixen una pel·lícula del Multicine Amanda Know: Presunta inocente.

I què passarà a l’estiu? VerTele deixa caure que podrien recuperar les emissions que han gravat i que encara no han emès durant l’estiu. Tenint en compte que n’havien gravat 20 i només n’han emès 8, encara els queden 12 preparats abans de retirar el programa.

Juanra Bonet es queda sense Boom a Antena 3

La mala audiència, el motiu de la cancel·lació de Boom

El motiu està clar, la baixa audiència que ha fet en aquesta nova etapa a la graella. L’estrena va tenir el 8,2% del retorn a un pobre 6,3% de share de la setmana passada. Aquesta pèrdua de teleespectadors ha sorprès perquè sempre havia estat una de les projeccions que més agradava i que més interès generava. Sembla que la gent s’ha cansat del format, ja que no ha servit de gaire que els hagin tornat a recuperar.

Juanra Bonet es queda només amb el programa de El círculo de los famosos, el que emeten tots els dimecres a la nit.