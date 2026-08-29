Javier de Haro, psicòleg: «Quan els nens utilitzen les teves sabates, no només juguen, exploren la seva identitat»

L’escena es repeteix a milers de llars cada dia. Unes manetes petites s’esforcen per calçar-se aquelles sabates gegants que amb prou feines sostenen el cos.
Sempre hem pensat que només era un joc més, una innocent imitació del món adult. Però ens equivocàvem, i un expert acaba de destapar-nos la veritat més sorprenent darrere d’aquest comportament.
Aquesta tendència, que totes hem observat alguna vegada en els nostres fills, va molt més enllà de la simple diversió. És una de les claus ocultes del seu desenvolupament, un secret que pocs pares coneixien fins ara.
Preparat per canviar la teva perspectiva? Un psicòleg espanyol acaba de revelar el motiu definitiu pel qual els nens s’obsessionen amb les nostres sabates.
Qui és javier de haro i el seu descobriment viral
El nom que has de recordar és Javier de Haro. Aquest psicòleg, amb una trajectòria sòlida en el camp de la infància, ha compartit una observació que ha donat la volta a les xarxes socials i ens ha fet repensar el que creiem saber.
De Haro explica que els nens, especialment entre els dos i els cinc anys, adoren posar-se les sabates dels adults i caminar per casa amb elles. (Sí, nosaltres també vam pensar que era només una monada).
Però la seva anàlisi va molt més enllà d’aquesta imatge tendra. El psicòleg assegura que aquest acte, aparentment sense importància, és un pilar fonamental en la construcció de la seva identitat.
Això no és un simple joc; és una finestra directa al seu món interior. Una manera vital d’explorar qui són i qui volen ser en el futur, amb implicacions molt més profundes del que podríem imaginar.
El teu fill no només juga amb les teves sabates; està donant els primers passos per construir qui és i qui serà. El seu futur es cou als teus peus.
Les tres raons ocultes darrere dels teus peus grans
De Haro desvela que hi ha tres raons clau que expliquen per què els nostres petits es calcen les nostres sabates. Entendre-les pot canviar la manera com interactuem amb ells.
La primera és la fase d’exploració i imitació. A aquestes edats, el cervell dels nens és una esponja que absorbeix tot el que l’envolta. El joc simbòlic, amb els seus elements de “fer com si”, està en plena ebullició i és la seva eina principal per aprendre i comprendre el món.
Imiten els nostres moviments, les nostres paraules i, sí, també els nostres grans i desproporcionats peus. Aquesta imitació és un mecanisme d’aprenentatge imprescindible, una manera eficaç de processar la realitat.
La segona raó és la construcció de la seva identitat. Aquest és el punt més revelador. El nen passa del pla “soc un nen” al pla “soc pare” o “soc mare”. Aquest canvi de rols, encara que sigui per uns instants, els permet explorar les diferències i veure’s en un altre paper.
És un assaig general de la vida adulta, una prova de qui poden arribar a ser. Cada pas amb les teves sabates és un petit salt en la definició del seu “jo” futur. Una experiència psicològica potent que no podem subestimar.
Finalment, aquesta pràctica és essencial per desenvolupar empatia i comprensió social. Quan es posa una de les teves peces de roba, especialment les sabates, és una manera d’entrar a formar part del teu univers personal.
Imitant els nostres gestos i la nostra manera de moure’ns, entenen millor com actuem els adults. Aprenen a posar-se, literalment i figuradament, “en la pell de l’altre”, una lliçó de vida que els servirà per sempre. És el truc per a una millor intel·ligència emocional.
El gran error que hem d’evitar a partir d’avui
El missatge del psicòleg Javier de Haro és clar i urgent. La pròxima vegada que vegis el teu fill caminar amb dificultat dins de les teves sabates gegants, hi ha una cosa que no has de fer mai. No li les treguis.
Retirar-li les sabates, per molta que sigui la teva preocupació per una possible caiguda, és tallar un procés vital. Estaries interrompent, sense saber-ho, una fase clau en la seva exploració d’identitat i el seu aprenentatge social.
Aquesta interrupció pot semblar irrellevant, però cada petita acció suma en el desenvolupament infantil. Aquest error pot privar-los d’una oportunitat d’exploració irrecuperable en un moment crític.
Entendre aquest punt és una solució senzilla per potenciar el seu creixement, sense grans inversions ni complicades estratègies pedagògiques. Només cal deixar-los ser i observar.
La validació final: perquè aquesta informació és imprescindible
Aquesta revelació de Javier de Haro no és només un detall curiós. És una peça imprescindible del trencaclosques de la criança moderna. Ens dota d’una nova perspectiva sobre els comportaments que sovint passem per alt.
Conèixer aquests secrets ens permet ser pares més conscients, més empàtics i, sobretot, més efectius. Potencia la nostra capacitat per acompanyar els nostres fills en el seu viatge cap a la seva pròpia identitat.
Has pensat mai com petits gestos diaris poden tenir un impacte tan gran?