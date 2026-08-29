Javier de Haro, psicólogo: «Cuando los niños usan tus zapatos, no solo juegan, exploran su identidad»

La escena se repite en miles de hogares cada día. Unas manitas pequeñas se esfuerzan por calzarse aquellos zapatos gigantes que apenas sostienen el cuerpo.

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Siempre hemos pensado que solo era un juego más, una inocente imitación del mundo adulto. Pero estábamos equivocados, y un experto acaba de destaparnos la verdad más sorprendente detrás de este comportamiento.

Esta tendencia, que todos hemos observado alguna vez en nuestros hijos, va mucho más allá de la simple diversión. Es una de las claves ocultas de su desarrollo, un secreto que pocos padres conocían hasta ahora.

¿Preparado para cambiar tu perspectiva? Un psicólogo español acaba de revelar el motivo definitivo por el cual los niños se obsesionan con nuestros zapatos.

Quién es Javier de Haro y su descubrimiento viral

El nombre que debes recordar es Javier de Haro. Este psicólogo, con una trayectoria sólida en el campo de la infancia, ha compartido una observación que ha dado la vuelta a las redes sociales y nos ha hecho repensar lo que creíamos saber.

De Haro explica que los niños, especialmente entre los dos y los cinco años, adoran ponerse los zapatos de los adultos y caminar por casa con ellos. (Sí, nosotros también pensamos que era solo una monada).

Pero su análisis va mucho más allá de esa imagen tierna. El psicólogo asegura que este acto, aparentemente sin importancia, es un pilar fundamental en la construcción de su identidad.

Esto no es un simple juego; es una ventana directa a su mundo interior. Una manera vital de explorar quiénes son y quiénes quieren ser en el futuro, con implicaciones mucho más profundas de lo que podríamos imaginar.

Tu hijo no solo juega con tus zapatos; está dando los primeros pasos para construir quién es y quién será. Su futuro se cuece a tus pies.

Las tres razones ocultas detrás de tus pies grandes

De Haro desvela que hay tres razones clave que explican por qué nuestros pequeños se calzan nuestros zapatos. Entenderlas puede cambiar la manera en que interactuamos con ellos.

La primera es la fase de exploración e imitación. A estas edades, el cerebro de los niños es una esponja que absorbe todo lo que le rodea. El juego simbólico, con sus elementos de «hacer como si», está en plena ebullición y es su herramienta principal para aprender y comprender el mundo.

Imitan nuestros movimientos, nuestras palabras y, sí, también nuestros grandes y desproporcionados pies. Esta imitación es un mecanismo de aprendizaje imprescindible, una manera eficaz de procesar la realidad.

La segunda razón es la construcción de su identidad. Este es el punto más revelador. El niño pasa del plano «soy un niño» al plano «soy papá» o «soy mamá». Este cambio de roles, aunque sea por unos instantes, les permite explorar las diferencias y verse en otro papel.

Es un ensayo general de la vida adulta, una prueba de quién pueden llegar a ser. Cada paso con tus zapatos es un pequeño salto en la definición de su «yo» futuro. Una experiencia psicológica potente que no podemos subestimar.

Finalmente, esta práctica es esencial para desarrollar empatía y comprensión social. Cuando se pone una de tus prendas, especialmente los zapatos, es una manera de entrar a formar parte de tu universo personal.

Imitando nuestros gestos y nuestra manera de movernos, entienden mejor cómo actuamos los adultos. Aprenden a ponerse, literal y figuradamente, «en la piel del otro», una lección de vida que les servirá para siempre. Es el truco para una mejor inteligencia emocional.

El gran error que debemos evitar a partir de hoy

El mensaje del psicólogo Javier de Haro es claro y urgente. La próxima vez que veas a tu hijo caminar con dificultad dentro de tus zapatos gigantes, hay algo que no debes hacer nunca. No se los quites.

Retirarle los zapatos, por mucha que sea tu preocupación por una posible caída, es cortar un proceso vital. Estarías interrumpiendo, sin saberlo, una fase clave en su exploración de identidad y su aprendizaje social.

Esta interrupción puede parecer irrelevante, pero cada pequeña acción suma en el desarrollo infantil. Este error puede privarles de una oportunidad de exploración irrecuperable en un momento crítico.

Entender este punto es una solución sencilla para potenciar su crecimiento, sin grandes inversiones ni complicadas estrategias pedagógicas. Solo hay que dejarlos ser y observar.

La validación final: por qué esta información es imprescindible

Esta revelación de Javier de Haro no es solo un detalle curioso. Es una pieza imprescindible del rompecabezas de la crianza moderna. Nos dota de una nueva perspectiva sobre los comportamientos que a menudo pasamos por alto.

Conocer estos secretos nos permite ser padres más conscientes, más empáticos y, sobre todo, más efectivos. Potencia nuestra capacidad para acompañar a nuestros hijos en su viaje hacia su propia identidad.

¿Has pensado alguna vez cómo pequeños gestos diarios pueden tener un impacto tan grande?