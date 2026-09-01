Salvador Ibáñez Mico, neuropediatra: «Romandre amb pares o avis és una opció excel·lent per a nadons els dos primers anys»

Cada matí, milers de famílies catalanes preparen els seus petits per a la escola bressol. És un ritme que assumim com a normal, gairebé com una obligació social o laboral (i sí, nosaltres també). Però i si aquest camí que creiem òptim, aquest model de criança tan arrelat, no fos el més beneficiós per al cervell dels nostres nadons?
Un expert neuropediatra ha sacsejat el tauler amb una afirmació que podria canviar la teva perspectiva. El que està a punt de llegir és una solució sorprenent a un dilema que molts de nosaltres ni tan sols sabíem que existia. La veritat oculta sobre el desenvolupament infantil que ningú t’havia explicat amb aquesta claredat.
Parlem de Salvador Ibáñez Mico, un referent. Aquest neuropediatra i portaveu de la Societat Espanyola de Neurologia Pediàtrica (SENEP) és categòric: «Romandre amb pares o avis és una opció excel·lent per a nadons els dos primers anys». (Sí, nosaltres també ens hem quedat amb la boca oberta). Aquesta afirmació contrasta amb una realitat creixent: la escolarització primerenca. Segons dades del Ministeri d’Educació, el 73,3% dels nens de 2 anys ja estaven escolaritzats el 2023-2024, un salt des del 61,9% de 2018. En els d’un any, la xifra ha passat del 42,1% al 52,2%. Una tendència imparable que pot tenir un cost inesperat per als més petits.
El secret del neurodesenvolupament primerenc
La recomanació del Dr. Ibáñez Mico no és una opinió qualsevol. Es basa en la ciència del neurodesenvolupament. “Si el cuidat és adequat i el nen rep suficients estímuls”, és clar. Però si aquesta condició es compleix, l’entorn familiar té avantatges clau. Permet una atenció individual més gran. Redueix l’exposició a infeccions (el nostre sistema immunitari ho agrairà, i el nostre calendari laboral també). Ofereix més flexibilitat per respectar el son i l’alimentació. I, el que és imprescindible, garanteix una continuïtat afectiva superior, amb menys sobrecàrrega sensorial per al petit.
Les interaccions recíproques amb adults atents, no les fitxes ni els idiomes, són la clau per organitzar les xarxes neuronals dels nostres nadons.
És el que els experts anomenen “interaccions recíproques”. Aquestes interaccions d’anada i tornada amb un adult que respon i interactua són el motor definitiu per al desenvolupament del llenguatge, la comunicació, la regulació emocional i les habilitats cognitives. No són les fitxes, els idiomes precoços ni les activitats acadèmiques. (Sí, ho has llegit bé, res de fer que el nen sigui un geni amb 2 anys). El seu cervell, a aquestes edats, és molt immadur per a funcions com la tolerància a la frustració o la comprensió de les separacions.
Quan l’escola bressol sí que és la solució (i el gran error a evitar)
Però, atenció, la recomanació té matisos. El Dr. Ibáñez Mico és clar: “Si l’adult està emocionalment absent, esgotat, deprimit, utilitza pantalles durant gran part del dia o amb prou feines parla i juga amb el nen, una escola infantil de qualitat pot oferir un entorn més enriquidor”. Aquí hi ha el truc: l’estimulació és clau, vingui d’on vingui. Un nen d’un o dos anys s’adapta bé a l’escola bressol. Però això no significa que la necessiti per desenvolupar-se. El seu plor en separar-se no és manipulació, és una necessitat del seu sistema nerviós per recuperar la calma amb l’ajuda d’un adult.
La qualitat de l’escolarització és imprescindible. No tota escola bressol és beneficiosa. Dependrà de les ràtios (quants nens per cuidador), de la rotació del personal, i de si s’ofereixen les experiències que realment necessiten: conversa, cançons, moviment i joc lliure. Si no, podríem estar cometent un error que pot passar factura en el seu desenvolupament a llarg termini.
Mites desmuntats: l’aferrament i la socialització
I què passa amb l’aferrament? Un altre secret revelat: l’evidència disponible no demostra que anar a una escola infantil per si mateix afecti l’aferrament segur. La seguretat de l’aferrament depèn de la qualitat de les interaccions amb els cuidadors principals: com responen quan el nen té por, està cansat o malalt. No es tracta del lloc, sinó del vincle i la resposta emocional.
I la socialització? Una altra idea que hem de revisar. És un mite que un nen escolaritzat més tard tindrà necessàriament dificultats socials. La Teresa Cenarro, vicepresidenta de l’Associació Espanyola de Pediatria d’Atenció Primària (AEPap), ho confirma. Els nens d’aquesta edat no tenen la idea del joc amb iguals. Poden adquirir les mateixes habilitats amb els seus familiars, al parc o amb altres nens. Qualsevol diferència inicial en grups grans sol ser transitòria. No hem de tenir por de mantenir-los a casa per aquesta raó.
La alerta del sistema immunitari i la solució per a la conciliació
Hi ha un altre factor que no podem ignorar: la salut. La Dra. Cenarro també ens posa en alerta: el sistema immunitari dels nadons és immadur. Els espais tancats com les escoles bressol augmenten l’exposició a processos infecciosos. “Com més petit de d’edat sigui, més fàcil és agafar aquest tipus de processos infecciosos, sobretot durant els mesos d’hivern”, adverteix. (Una dada imprescindible per al nostre estalvi en visites al pediatra i dies de feina perduts). La solució no és evitar els gèrmens per sempre, sinó gestionar el moment de la primera exposició.
Si ets dels afortunats que poden tenir els nens a casa els dos primers anys, estàs davant d’una situació genial. Però si no és el teu cas, les escoles infantils amb professionals formats són la teva millor opció.
Entenem perfectament que la conciliació familiar i laboral és un repte gegantí. No totes les famílies tenen l’opció de tenir els petits a casa. Per això, la Dra. Cenarro també ofereix una solució: les escoles maternales, que són “escoles infantils” amb professionals ben formats que ofereixen un vincle de referència. Si no es pot evitar, l’important és escollir un centre que realment inverteixi en la qualitat humana i pedagògica. Una decisió clau que impactarà directament en el futur dels nostres fills.
Ara saps la veritat oculta sobre la criança primerenca. Amb aquesta informació a les teves mans, la teva pròxima decisió serà més conscient i informada. Estàs preparat per aplicar aquest truc al desenvolupament del teu fill?