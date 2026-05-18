Fa només uns anys, opositar era vist per molts joves com una alternativa conservadora. Ara, en canvi, s’ha convertit en una de les principals sortides davant la precarietat laboral, els salaris baixos i la creixent dificultat per emancipar-se. Les acadèmies especialitzades detecten un augment sostingut de persones que busquen estabilitat laboral, especialment en àmbits com la sanitat, l’educació o l’administració pública.
El fenomen ja no afecta únicament perfils tradicionals. Cada vegada més graduats universitaris, professionals amb experiència en el sector privat i persones de més de 40 anys decideixen preparar una oposició. El context econòmic i la inseguretat laboral expliquen bona part d’aquest canvi.
La sanitat concentra una de les majors demandes
Infermeria, auxiliars, tècnics sanitaris i personal administratiu continuen entre els perfils més demandats per les administracions públiques. L’envelliment de la població i la necessitat de reforçar plantilles han incrementat les convocatòries en nombrosos territoris.
Els centres de preparació especialitzats asseguren que la demanda ha crescut especialment després de la pandèmia. També augmenta el nombre de persones procedents de l’FP sanitària que busquen consolidar la seva carrera professional a través de l’ocupació pública.
L’estabilitat, les possibilitats de conciliació i la continuïtat laboral són alguns dels factors que més pesen en la decisió de milers d’opositors.
Educació i administració: estabilitat i conciliació
El sector educatiu continua sent un altre dels grans pols d’atracció. Mestres, professors de secundària i personal administratiu mantenen una elevada demanda entre persones que prioritzen la conciliació i la seguretat laboral.
Aquesta tendència coincideix a més amb l’increment de jubilacions previst en els pròxims anys dins de l’administració pública, un escenari que anticipa noves convocatòries i una important renovació de plantilles.
En paral·lel, moltes comunitats autònomes han accelerat els processos d’estabilització d’ocupació pública, augmentant encara més l’interès per aquesta mena de places.
El perfil de l’opositor ha canviat
Les acadèmies detecten també una transformació clara en el perfil de l’estudiant. Ja no es tracta només de joves recentment graduats. Cada vegada són més els professionals que busquen reinventar-se després d’anys d’inestabilitat o precarietat en el sector privat.
També creix el nombre de persones que preparen oposicions mentre treballen, una tendència que ha impulsat els models de formació en línia i híbrids. La flexibilitat horària s’ha convertit en un dels factors clau a l’hora de triar centre de preparació.
En aquest context, la personalització del seguiment i l’adaptació de l’estudi al ritme de cada alumne guanyen cada vegada més pes.
MasterD-Davante detecta un creixement sostingut de l’interès per opositar
Des de l’Acadèmia d’Oposicions MasterD-Davante, expliquen que l’interès per les oposicions s’ha mantingut en creixement durant els últims anys, especialment en les àrees vinculades a sanitat, educació i administració.
El grup educatiu treballa amb models de preparació flexibles que combinen classes en línia, seguiment personalitzat i entrenament pràctic adaptat a cada convocatòria. Segons els seus responsables, molts alumnes busquen “una sortida professional estable en un context laboral cada vegada més incert”.
La companyia també destaca l’augment d’estudiants que compatibilitzen treball i preparació d’oposicions, així com l’interès creixent per formacions que permetin accedir posteriorment a l’ocupació pública.
Una tendència que continuarà creixent
Les oposicions han deixat de ser una opció minoritària per convertir-se en una resposta massiva enfront de la inseguretat laboral. Amb noves convocatòries previstes i una administració que necessita renovar milers de places durant els pròxims anys, tot apunta al fet que el fenomen continuarà creixent.
Per a molts joves i treballadors, l’estabilitat laboral ha tornat a convertir-se en una prioritat. I l’ocupació pública, en un escenari econòmic marcat per la incertesa, recupera protagonisme com una de les principals aspiracions professionals.