Hace solo unos años, opositar era visto por muchos jóvenes como una alternativa conservadora. Ahora, en cambio, se ha convertido en una de las principales salidas ante la precariedad laboral, los salarios bajos y la creciente dificultad para emanciparse. Las academias especializadas detectan un aumento sostenido de personas que buscan estabilidad laboral, especialmente en ámbitos como la sanidad, la educación o la administración pública.

El fenómeno ya no afecta únicamente a perfiles tradicionales. Cada vez más graduados universitarios, profesionales con experiencia en el sector privado y personas de más de 40 años deciden preparar una oposición. El contexto económico y la inseguridad laboral explican buena parte de este cambio.

La sanidad concentra una de las mayores demandas

Enfermería, auxiliares, técnicos sanitarios y personal administrativo continúan entre los perfiles más demandados por las administraciones públicas. El envejecimiento de la población y la necesidad de reforzar plantillas han incrementado las convocatorias en numerosos territorios.

Los centros de preparación especializados aseguran que la demanda ha crecido especialmente después de la pandemia. También aumenta el número de personas procedentes de la FP sanitaria que buscan consolidar su carrera profesional a través del empleo público.

La estabilidad, las posibilidades de conciliación y la continuidad laboral son algunos de los factores que más pesan en la decisión de miles de opositores.

Cada día más jóvenes ven en las oposiciones una salida profesional que evita la precariedad / Cedida

Educación y administración: estabilidad y conciliación

El sector educativo sigue siendo otro de los grandes polos de atracción. Maestros, profesores de secundaria y personal administrativo mantienen una elevada demanda entre personas que priorizan la conciliación y la seguridad laboral.

Esta tendencia coincide además con el incremento de jubilaciones previsto en los próximos años dentro de la administración pública, un escenario que anticipa nuevas convocatorias y una importante renovación de plantillas.

En paralelo, muchas comunidades autónomas han acelerado los procesos de estabilización de empleo público, aumentando aún más el interés por este tipo de plazas.

El perfil del opositor ha cambiado

Las academias detectan también una transformación clara en el perfil del estudiante. Ya no se trata solo de jóvenes recién graduados. Cada vez son más los profesionales que buscan reinventarse tras años de inestabilidad o precariedad en el sector privado.

También crece el número de personas que preparan oposiciones mientras trabajan, una tendencia que ha impulsado los modelos de formación en línea y híbridos. La flexibilidad horaria se ha convertido en uno de los factores clave a la hora de elegir centro de preparación.

En este contexto, la personalización del seguimiento y la adaptación del estudio al ritmo de cada alumno ganan cada vez más peso.

MasterD-Davante detecta un crecimiento sostenido del interés por opositar

Desde la Academia de Oposiciones MasterD-Davante, explican que el interés por las oposiciones se ha mantenido en crecimiento durante los últimos años, especialmente en las áreas vinculadas a sanidad, educación y administración.

El grupo educativo trabaja con modelos de preparación flexibles que combinan clases en línea, seguimiento personalizado y entrenamiento práctico adaptado a cada convocatoria. Según sus responsables, muchos alumnos buscan “una salida profesional estable en un contexto laboral cada vez más incierto”.

La compañía también destaca el aumento de estudiantes que compatibilizan trabajo y preparación de oposiciones, así como el interés creciente por formaciones que permitan acceder posteriormente al empleo público.

Una tendencia que continuará creciendo

Las oposiciones han dejado de ser una opción minoritaria para convertirse en una respuesta masiva frente a la inseguridad laboral. Con nuevas convocatorias previstas y una administración que necesita renovar miles de plazas durante los próximos años, todo apunta a que el fenómeno continuará creciendo.

Para muchos jóvenes y trabajadores, la estabilidad laboral ha vuelto a convertirse en una prioridad. Y el empleo público, en un escenario económico marcado por la incertidumbre, recupera protagonismo como una de las principales aspiraciones profesionales.