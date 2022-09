Una noia s’enfronta a 34 anys de presó per instigar un jove de Vilanova a matar el pare d’ell

Un tribunal popular jutjarà a partir de dimarts a l’Audiència de Barcelona un noi i una noia acusats de provocar un incendi per matar el pare d’ell en un pis a Vilanova i la Geltrú, el juny del 2019. Ella s’exposa a 34 anys de presó per inducció a assassinat i incendi i per un delicte d’estafa, mentre el fiscal demana l’absolució del noi per una suposada malaltia mental. La fiscalia i la família d’ell sostenen que la noia va aprofitar-se’n fent-li creure que pertanyien a un grup parapolicial per al qual necessitaven 7.500 euros, que va estafar als seus pares. Quan no van poder aconseguir més diners, ella va instigar-lo a matar el pare. La defensa de la noia nega l’estafa i el pla criminal, i diu que desconeixia la malaltia mental del jove.

Ella, A.V.V., tenia 19 anys en el moment dels fets i ell, I.M.S., 20. L’amistat entre els dos havia començat un any abans, quan ella havia iniciat una relació sentimental amb un amic íntim del noi, A.S.G.. La fiscalia considera que va establir una gran amistat amb I.M.S. per crear un “pla criminal” per aconseguir diners dels seus pares.

Caràcter introvertit i de baixa autoestima

El ministeri públic sosté que es va aprofitar del seu caràcter “introvertit i de baixa autoestima”, fent que se separés del seu grup d’amics habituals. Un cop guanyada la seva confiança, li va fer creure que tenia una amiga, de nom Júlia, interessada en tenir una relació sentimental telemàtica amb ell. Mentrestant, va “manipular” els dos nois assegurant-los que formava part d’un grup secret que col·laborava amb els Mossos d’Esquadra i els va oferir formar-ne part. Tots dos van entrar al suposat grup investigador, on Júlia n’era la “líder”.

La fiscalia relata que la relació l’I.M.S. amb la novia telemàtica es va enfortir tant que ella li va proposar quedar-se embarassada amb inseminació artificial, i ell ho va acceptar. El ministeri públic assegura que aquesta amistat virtual va aïllar el noi dels seus familiars i amics, fet que li va provocar una “fragilitat emocional” que l’allunyava de la realitat.

La primavera del 2019, A.V.V. va demanar diners a I.M.S. per finançar el grup parapolicial, deixant de banda l’altre amic, que havia mostrat dubtes sobre l’existència del grup i “no tenia solvència econòmica que pogués satisfer el seu ànim defraudador”. La noia va instar I.M.S. a fer creure als seus pares que necessitava diners per pagar uns cursos d’informàtica. Segons la fiscalia i l’acusació exercida per la família del noi, els va estafar 7.500 euros en sis transferències.

Mossos d’Esquadra i policia local a Vilanova i la Geltrú, davant de la porta de l’edifici on un incendi ha provocat la mort d’un veí. Imatge del 8/06/19 (horitzontal)

Qüestió de diners

Els pares d’I.M.S. van negar-se a donar-li més diners, moment en què la noia va fer un “salt qualitatiu” en el seu pla, mentre ell va entrar en una esquizofrènia paranoide “alimentada” per ella. El ministeri públic apunta que va dir-li a I.M.S. que el seu pare tenia connexions amb la màfia i que, si no el matava, posava en perill la vida de la seva mare i germana, i del fill que havia tingut amb la novia virtual.

La fiscalia assenyala que el 8 de juny del 2019 van coincidir diverses circumstàncies que ella esperava per culminar el pla. Aquell matí, I.M.S. va arribar a casa -un pis situat en una de les principals vies de Vilanova- i va comprovar que el seu pare estava sol, dormint, mentre la mare i la germana havien sortit. El noi va trucar a A.V.V., que “el va interpel·lar directa i expressament per a què dugués a terme l’acció”, assevera el fiscal, que diu que la noia li havia especificat com cometre el crim i li havia demanat que després li transferís 20.000 euros.

El ministeri públic afegeix que ella li va detallar que, després de matar-lo, calés foc al pis, formategés el telèfon mòbil i el llencés al mar. Després de la trucada, el jove va atacar el seu pare clavant-li una arma al coll i al tòrax, ferides que li van provocar la mort per la gran pèrdua de sang. No va trobar els codis del banc per fer la transferència i va escampar productes de neteja inflamables on hi havia el cos per calar-hi foc. Amb l’incendi actiu, se’n va anar a llençar el telèfon al mar.

La fiscalia sosté que l’acusat patia un brot d’esquizofrènia paranoide crònica que va derivar a un trastorn delirant. Fiscal i la família d’ell apunten que l’acusada va actuar “en tot moment” sent coneixedora de la progressiva pèrdua de realitat d’I.M.S. i fent “tot el possible” per intensificar el seu estat delirant per ser ella qui en controlés el comportament.

L’esquizofrènia, qüestió de debat

I.M.S. va ser detingut el mateix dia de l’incendi. Quan va declarar al jutjat, els metges forenses van constatar que tenia deliris que li impedien declarar i va ser derivat a un centre psiquiàtric. Quatre setmanes més tard, va recuperar les facultats mentals i el jutge en va decretar presó provisional després de prendre-li declaració. Cinc mesos després de l’incendi, va reconèixer la seva responsabilitat en els fets i va explicar detalladament la seva participació i la de A.V.V., que va ser detinguda i empresonada. Els dos són ara en llibertat provisional.

El fiscal conclou que els fets són constitutius dels delictes d’estafa continuada, d’incendi i d’assassinat amb traïdoria amb la finalitat de cometre una estafa. Considera que la noia és autora del delicte d’estafa, i autora per inducció dels altres dos il·lícits, mentre I.M.S. és responsable dels delictes d’incendi i assassinat. Amb tot, apunta que el noi n’ha de quedar eximit per alteració psíquica. Un argumentari que també sosté la seva advocada.

D’aquesta manera, la fiscalia i l’acusació particular exercida per la família del noi i del seu pare demanen que a A.V.V. se la condemni a 34 anys i 3 mesos de presó, i a pagar una multa de 2.640 euros, més 10 anys de llibertat vigilada. En el cas d’I.M.S., el fiscal en demana l’internament a un centre psiquiàtric durant un màxim de quatre anys per prevenir la “perillositat criminal”. També en demana la llibertat vigilada durant 10 anys més.

En paral·lel, sol·licita que els dos investigats paguin les indemnitzacions a la família de la víctima, si bé a ella la responsabilitza del 90% de l’import i a ell, del 10% restant -que la família ha renunciat reclamar-. Per indemnització de la mort, els insta a pagar 450.000 euros a la mare i la germana del noi. Pel que fa a l’incendi, demana 72.600 euros pels desperfectes provocats. Finalment, en relació a l’estafa, la fiscalia reclama a la noia els 7.495 euros transferits pel jove.

La noia s’exculpa en l’ex parella

Al seu torn, l’acusada demana ser absolta: nega haver tramat cap pla per estafar la família del noi ni per matar el seu pare. Segons el seu escrit de defensa, va establir amistat amb I.M.S. a través d’A.S.G., amb qui havia començat una relació sentimental. L’advocat assegura que, des de l’inici, el seu xicot la maltractava “de manera habitual”, amb agressions físiques i amenaces que no va denunciar per por a patir represàlies.

El lletrat relata que I.M.S. tenia conflictes familiars, de manera que A.V.V. i ell van tenir una amistat estreta derivada de les complicades circumstàncies personals de cadascun d’ells. En aquesta relació d’amics, insisteix la defensa, ella “mai” va poder saber que tenia un trastorn mental crònic. “No podia tenir la més mínima sospita que acabaria matant el seu pare”, es defensa.

Pel que fa a la inventiva del grup parapolicial i de la novia telemàtica, A.V.V. assegura que tot van ser creacions tramades per A.S.G. i que ella es va veure obligada a ser-ne partícip. Segons l’advocat, la noia va estar a punt d’explicar-li la veritat a I.M.S. amb un missatge de mòbil, però A.S.G. se’n va adonar, li va arrencar el telèfon de les mans i la va apallissar.

En relació als diners estafats, la defensa d’A.V.V. apunta que la noia es va separar d’A.S.G. i va anar a viure amb I.M.S. a un pis a Calafell, on també s’hi va instal·lar l’actual parella sentimental d’ella. El lletrat assegura que els quasi 7.500 euros transferits per a suposats cursos d’informàtica es van destinar a pagar el lloguer i l’adequació del pis. Garanteix que ell podia disposar dels diners quan volgués i que ella s’havia compromès a retornar-los-els més endavant. També assegura que part dels diners es van gastar en àpats a restaurants i estades a hotels on I.M.S. hi era.

Pel que fa a l’incendi mortal, el lletrat ressalta que ella “no el va manipular psicològicament” ni sabia que estava disposat a matar el seu pare. Relata que la noia va tenir constància del crim un cop ja l’havia comès perquè ell li va trucar, però no va avisar a la policia “perquè no donava credibilitat a allò que li estava explicant”.

La defensa d’A.V.V. destaca que la jove no té estudis universitaris i que té un caràcter “apàtic, poc expressiu, insegur i submís”. “Té nul·la capacitat i iniciativa per emprendre projectes”, insisteix, mentre adverteix que I.M.S. no va anomenar la participació d’ella durant les seves declaracions inicials ni tampoc va fer esment de la novia fictícia. El lletrat precisa que va incriminar A.V.V. a partir del gener del 2020, quasi un any després dels fets.

Finalment, l’advocat apunta que el març del 2021 ella va rebre un anònim per sota de la porta de casa on se l’amenaçava amb represàlies si no es declarava culpable durant el judici.

Tres setmanes de judici

El judici començarà dimarts i s’allargarà fins a mitjans d’octubre. Després de constituir el jurat popular durant la primera sessió, el dia 28 està previst que declarin els acusats,. Pel que fa les declaracions de testimonis, els dies 29 i 30 es preveuen una desena de compareixences inicials de l’amic que tenien en comú els dos acusats, així com familiars, altres amics i veïns del pis incendiat. També hi ha citats onze Mossos d’Esquadra que han intervingut en el cas.

A partir del dimecres 5 d’octubre hi ha previstes nombroses proves pericials, entre les quals hi ha proves informàtiques i també anàlisis psiquiàtrics dels acusats. El judici està previst que culmini el dia 14 amb les conclusions de les parts, mentre el dia 18 hi ha prevista la darrera sessió, amb l’entrega de l’objecte al jurat, que començarà aleshores a deliberar.