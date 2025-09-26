Troben mort el boletaire desaparegut al Pallars Jussà des de dimarts

Els Bombers han localitzat sense vida el boletaire desaparegut des de fa tres dies a Bóixols, al terme municipal d’Abella de la Conca (Pallars Jussà). L’home, de 83 anys, es va perdre dimarts al vespre mentre buscava bolets per la zona amb el seu germà. L’avís es va rebre poc després de les 20.00. Segons les primeres informacions, els dos germans es van separar en algun moment de la sortida i després van ser incapaços de retrobar-se.
Hem localitzat el cos sense vida del boletaire que buscàvem a Bóixols. #bomberscat— Bombers (@bomberscat) September 26, 2025
Durant tota la nit, els bombers han mantingut actiu el dispositiu de cerca, que ha comptat amb efectius de les unitats terrestres i d’unitats especials com el Grup d’Actuacions Especials (GRAE), el Grup Caní de Recerca (GRCR) i l’equip de drons, que finalment han trobat el cos del boletaire perdut al voltant de les 10.00.
Troben viu el boletaire desaparegut al Ripollès
Els equips de rescat van aconseguir trobar amb vida el segon boletaire desaparegut aquesta setmana, de qui es va perdre el rastre el dimecres a Gombrèn (Ripollès). El dispositiu de recerca, amb més d’un centenar d’efectius, va localitzar l’home, de 77 anys, en un aparent bon estat de salut. Els Bombers confiaven a trobar-lo viu perquè és un boletaire expert que coneix la zona. La seva família va avisar els serveis d’emergència el dimecres al vespre després de perdre el contacte amb ell i no aconseguir trobar-lo.
Setmana negra a Catalunya
El dilluns els Bombers van trobar morta la segona persona desapareguda en els aiguats de Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès). Es tracta d’un home de 47 anys que anava amb cotxe amb el seu fill de 10 anys, a qui ja havien trobat mort el dia abans, quan una crescuda inesperada de la riera de Mediona els va sorprendre i va arrossegar el vehicle corrent avall. Les primeres informacions apunten que la riera va passar d’estar a seca a baixar amb més de tres metres d’aigua en qüestió de segons.