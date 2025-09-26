Encuentran muerto al buscador de setas desaparecido en Pallars Jussà desde el martes

Los Bomberos han localizado sin vida al buscador de setas desaparecido desde hace tres días en Bóixols, en el término municipal de Abella de la Conca (Pallars Jussà). El hombre, de 83 años, se perdió el martes por la noche mientras buscaba setas por la zona con su hermano. El aviso se recibió poco después de las 20.00. Según las primeras informaciones, los dos hermanos se separaron en algún momento de la salida y luego fueron incapaces de reencontrarse.

Hem localitzat el cos sense vida del boletaire que buscàvem a Bóixols. #bomberscat — Bombers (@bomberscat) September 26, 2025

Durante toda la noche, los bomberos han mantenido activo el dispositivo de búsqueda, que ha contado con efectivos de las unidades terrestres y de unidades especiales como el Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE), el Grupo Canino de Búsqueda (GRCR) y el equipo de drones, que finalmente han encontrado el cuerpo del buscador de setas perdido alrededor de las 10.00.

Encuentran vivo al buscador de setas desaparecido en Ripollès

Los equipos de rescate consiguieron encontrar con vida al segundo buscador de setas desaparecido esta semana, de quien se perdió el rastro el miércoles en Gombrèn (Ripollès). El dispositivo de búsqueda, con más de un centenar de efectivos, localizó al hombre, de 77 años, en un aparente buen estado de salud. Los Bomberos confiaban en encontrarlo vivo porque es un buscador de setas experto que conoce la zona. Su familia avisó a los servicios de emergencia el miércoles por la noche después de perder el contacto con él y no conseguir encontrarlo.

Semana negra en Cataluña

El lunes los Bomberos encontraron muerta a la segunda persona desaparecida en las inundaciones de Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès). Se trata de un hombre de 47 años que iba en coche con su hijo de 10 años, a quien ya habían encontrado muerto el día anterior, cuando una crecida inesperada del arroyo de Mediona los sorprendió y arrastró el vehículo corriente abajo. Las primeras informaciones apuntan que el arroyo pasó de estar seco a bajar con más de tres metros de agua en cuestión de segundos.