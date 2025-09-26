Netanyahu titlla el reconeixement de Palestina de “recompensa als antisemites”

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha aprofitat la seva visita al debat general de l’ONU per buscar el cos a cos amb la comunitat internacional. En plena ofensiva de les Forces de Defensa d’Israel sobre Ciutat de Gaza, el líder de l’executiu ultra de Tel Aviv s’ha desfet en retrets cap als països que han reconegut l’Estat Palestí en les darreres setmanes -els darrers a fer-ho han estat França, el Regne Unit, Austràlia i el Canadà, si bé altres com l’Estat espanyol ja fa mesos que ho havien fet-. Entre escarafalls, Netanyahu ha etzibat que el suport a l’autoritat palestina “és una recompensa als antisemites més grans del món”. Ha arribat, de fet, a redirigir el càrrec de genocidi cap a Hamàs, tot al·legant que el seu govern “li diu a la població civil que s’aparti” quan vol atacar el territori palestí.
En la seva intervenció, Netanyahu ha buscat contradir la “propaganda internacional” que, segons argumenta, ha ocupat l’esfera pública occidental en les darreres setmanes. Ha reprès algunes de les acusacions que el seu govern llança contra la resistència palestina d’ençà del 7 d’octubre, com ara l’ús d’escuts humans per defensar-se de les tropes israelianes. “Per a nosaltres, la mort de civils és una tragèdia; però per a Hamas és una estratègia”, ha acusat el primer ministre. En la mateixa línia, ha acusat l’organització de mantenir sota captura una vintena d’ostatges des del 2023. “Si els deixeu tornar, viureu. Si no, Israel us perseguirà”, ha amenaçat.
Tot i això, també ha dirigit atacs explícits contra la població civil de les zones assetjades pels seus militars. Davant la comunitat internacional, Netanyahu ha defensat que “gairebé el 90% dels palestins va donar suport, o fins i tot celebrar, els atacs del 7 d’Octubre”. “Vostès els han oblidat, però nosaltres no”, ha acusat als governants presents. Continuant amb el menyspreu cap als ciutadans de Gaza i Cisjordània, els ha acusat de mentir amb les seves peticions d’una solució de dos estats: “no volen un estat juntament amb Israel, sinó en lloc d’Israel”. En línia amb aquest rebuig de les pressions internacionals, ha reblat que el seu executiu “no se suïcidarà perquè altres no tenen el coratge de fer front als mitjans hostils i les turbes antisemites que reclamen la sang d’Israel”.
Una “amenaça mortal per a la civilització”
Lluny d’acceptar les crítiques internacionals, Netanyahu s’ha reivindicat davant les Nacions Unides, assegurant que la seva ofensiva militar ataca una “amenaça existencial per a Israel i una amenaça mortal per a la civilització occidental”. En concret, s’ha referit als atacs sobre les instal·lacions nuclears iranianes, coordinats amb els Estats Units, que segons el departament de defensa nord-americà haurien retardat “durant uns mesos” el potencial desenvolupament armamentístic del règim dels Aiatol·làs. De fet, s’ha remès a les lloances dels seus aliats fora de la Casa Blanca, com ara el canceller alemany, el conservador Friedrich Merz, que va celebrar que Israel “faci la feina bruta” de la comunitat internacional amb el seu expansionisme per l’Orient Mitjà. Tot i això, a qui més llorers ha llançat ha estat a Trump, a qui reconeix “ser el líder que millor entén” la situació a la regió.