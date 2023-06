Setmana negra a Catalunya: cinc homicidis confirmats i un en investigació

Setmana negra a Catalunya. En els últims set dies s’han produït cinc homicidis en diferents ciutats del país i hi ha una altra mort que els Mossos d’Esquadra encara estan investigant. L’últim cas és el menys clar. Aquest dijous al vespre han trobat el cos d’un home mort a l’interior d’una furgoneta a Collbató (Baix Llobregat), en un descampat proper a l’A-2. Segons ha avançat El Caso i ha confirmat l’Agència Catalana de Notícies (ACN), els Mossos investiguen la mort i de moment no descarten que fos violenta. Tot i que el cos no presenta ferides d’arma blanca o de bala, la policia catalana és cautelosa i prefereix esperar a l’autòpsia perquè presentava altres ferides.

Els dos primers homicidis van tenir lloc el divendres dia 23 a Alella (Maresme) després d’un tiroteig que podria estar relacionat amb un enfrontament entre bandes criminals. La policia va localitzar dos cossos, un a dins d’una casa i l’altre a l’interior d’un vehicle. Els investigadors sospiten que hi va haver un intercanvi de trets entre els agressors i les víctimes. Els sospitosos estan en cerca i captura. El dimarts dia 27, els Mossos d’Esquadra van anunciar la troballa del cos sense vida d’un home a Rasquera (Ribera d’Ebre) que s’investiga com un possible homicidi.

Imatge d’arxiu dels Mossos d’Esquadra / Europa Press

El quart homicidi de la setmana ha tingut lloc al barri de la Vila Olímpica de Barcelona. Els Mossos investiguen la mort violenta d’una persona sensesostre. Van trobar el seu cos, que presentava signes de violència, al carrer Llull amb Joan d’Àustria a primera hora del matí. Les primeres informacions apunten a una baralla nocturna, però la investigació continua oberta. El cinquè homicidi confirmat és un crim masclista: un home va llençar la seva parella per la finestra a l’Hospitalet de Llobregat. La dona estava ingressada a l’hospital recuperant-se de les ferides causades per la caiguda, però finalment ha mort.

Una setmana negra amb set homicidis el 2002

A finals de setembre de l’any passat Catalunya va viure una altra setmana negra, amb set homicidis, la majoria a l’àrea metropolitana. El 18 de setembre van apunyalar un home a l’Hospitalet per robar-li un patinet. Es va resistir a l’atracament i el van acabar agredint amb una arma blanca. L’endemà la treballadora d’un bingo de Tortosa va ser assassinat a sang freda per un grup de lladres que volia atracar el local. El mateix dia 19, una baralla entre famílies al barri de la Mina de Sant Adrià del Besòs (Barcelonès) va acabar amb un home de 44 anys tirotejat. El dimecres 20 de setembre es van produir dos homicidis: a Campdevànol (Ripollès), un home de 36 anys va matar la seva parella, de 21; i a Reus (Baix Camp) una cuidadora va matar a cops una dona de 85 anys. Uns dies després, un home va entrar en una casa a Empuriabrava (Alt Empordà) i va matar la seva propietària d’un tret i un jove va morir apunyalat a Barcelona durant les festes de la Mercè.