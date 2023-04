Increïble rescat nocturn al Pedraforca: nou hores de màxima tensió

Nit de màxima tensió per als Bombers de la Generalitat que han treballat en el rescat de dos escaladors atrapats al Pedraforca, a Saldes. El rescat s’ha produït després de nou hores de feina, durant la nit i la matinada. Els dos escaladors, una noia de 24 anys i un home de 50 veïns de Sitges, estaven encallats a la via Estasen després que a causa d’un despreniment de roques se’ls trenqués una de les cordes que havien habilitat. Com que no van poder continuar cap amunt, els escaladors van trucar per avisar de la seva situació. La nit ja estava caient quan els Bombers van rebre l’avís, a les 20:43 hores de divendres.

Imatges del rescat a dos veïns de Sitges atrapats a la via Estasen / Bombers de la Generalitat

Un cop van rebre la trucada es van mobilitzar quatre dotacions dels GRAE dels Bombers de Cerdanyola i la Seu d’Urgell. Van arribar a la zona on estava encallada la parella a les dues de la matinada, i des de llavors van estar treballant en el seu rescat. Els escaladors van ser assegurats i van començar l’escalada fins al cim del Pedraforca. Un cop van arribar a dalt de la muntanya els Bombers van comprovar que baixar per la tartera era segur i van començar el descens.

A les 6 de la matinada van aconseguir arribar al refugi

El descens va començar a les 3:30 de la matinada, un cop els escaladors i els Bombers van assolir el cim. Tres hores després, al voltant de les sis de la matinada, van arribar al refugi Lluís Estasen, a 1.675 metres. Els dos muntanyencs estan sans, tot i que tenen símptomes lleugers d’hipotèrmia.