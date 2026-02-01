Quatre víctimes mortals en accidents de trànsit al gener

Les carreteres catalanes es van cobrar la vida de quatre persones durant el passat mes de gener. Va ser en quatre accidents que van tenir lloc en diferents punts de la xarxa viària interurbana del país. Segons dades del Servei Català de Trànsit (SCT), es tracta de set finats menys que el gener del 2025, quan onze persones van morir en onze sinistres.
Es dona la circumstància que tres de les quatre víctimes mortals registrades durant el gener pertanyen a col·lectius vulnerables, com els motoristes, els ciclistes o els vianants. En concret, són dos motoristes i un ciclista. L’altra víctima viatjava en turisme. A banda, dels quatre finats d’enguany, dos eren homes i dues dones. En relació amb l’edat de les víctimes mortals, dues de les quatre pertanyien al tram de joves d’entre 25 i 34 anys, una altra tenia entre 35 i 44 anys i l’altra entre 55 i 64. Pel que fa als ferits greus, aquest gener se n’han registrat 37, una xifra inferior als 60 del mateix període de l’any passat.
Si analitzem les dades en funció de les vies, les carreteres que han registrat els morts han estat l’AP-7 (1), l’N-340 (1), la C-243a (1) i la C-25 (1). Les víctimes s’han concentrat a les demarcacions de Barcelona i Tarragona. Tres d’elles han mort a les carreteres barcelonines, on el gener de 2025 es van comptabilitzar sis finats. En concret, els accidents mortals d’enguany han estat a l’Alt Penedès, al Vallès Occidental i al Bages. L’altra persona que ha perdut la vida aquest mes de gener ho ha fet al Baix Ebre, a la demarcació de Tarragona. L’any passat durant el gener la xifra de finats en aquest territori concret es va elevar a cinc persones. Girona i Lleida de moment no han comptabilitzat cap víctima mortal.
🟦 Balanç de la sinistralitat a la xarxa viària catalana fins al 31 de gener— Trànsit (@transit) February 1, 2026
▶ Un total de 4 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes en el primer mes d’aquest 2026https://t.co/4Ys8Hj4y8O pic.twitter.com/SrmupnJyNt
Preocupació per l’alta incidència entre els vulnerables
Malgrat que el balanç provisional de gener mostra una millora respecte a les dades de l’any anterior, des de Trànsit lamenten que encara hi hagi una incidència més alta sobre els col·lectius vulnerables. En aquest sentit, el SCT ha tornat a demanar a motoristes, vianants i ciclistes que tinguin més percepció del risc i consciència de la seva fragilitat, i a la resta d’usuaris, que tinguin més prudència i respecte.