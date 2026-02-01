Cuatro víctimas mortales en accidentes de tráfico en enero

Las carreteras catalanas se cobraron la vida de cuatro personas durante el pasado mes de enero. Fue en cuatro accidentes que tuvieron lugar en diferentes puntos de la red viaria interurbana del país. Según datos del Servei Català de Trànsit (SCT), se trata de siete fallecidos menos que en enero de 2025, cuando once personas murieron en once siniestros.

Se da la circunstancia de que tres de las cuatro víctimas mortales registradas durante enero pertenecen a colectivos vulnerables, como los motoristas, los ciclistas o los peatones. En concreto, son dos motoristas y un ciclista. La otra víctima viajaba en turismo. Además, de los cuatro fallecidos de este año, dos eran hombres y dos mujeres. En relación con la edad de las víctimas mortales, dos de las cuatro pertenecían al tramo de jóvenes de entre 25 y 34 años, otra tenía entre 35 y 44 años y la otra entre 55 y 64. En cuanto a los heridos graves, este enero se han registrado 37, una cifra inferior a los 60 del mismo periodo del año pasado.

Si analizamos los datos en función de las vías, las carreteras que han registrado los muertos han sido la AP-7 (1), la N-340 (1), la C-243a (1) y la C-25 (1). Las víctimas se han concentrado en las demarcaciones de Barcelona y Tarragona. Tres de ellas han muerto en las carreteras barcelonesas, donde en enero de 2025 se contabilizaron seis fallecidos. En concreto, los accidentes mortales de este año han sido en el Alt Penedès, en el Vallès Occidental y en el Bages. La otra persona que ha perdido la vida este mes de enero lo ha hecho en el Baix Ebre, en la demarcación de Tarragona. El año pasado durante enero la cifra de fallecidos en este territorio concreto se elevó a cinco personas. Girona y Lleida de momento no han contabilizado ninguna víctima mortal.

🟦 Balanç de la sinistralitat a la xarxa viària catalana fins al 31 de gener



▶ Un total de 4 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes en el primer mes d’aquest 2026https://t.co/4Ys8Hj4y8O pic.twitter.com/SrmupnJyNt — Trànsit (@transit) February 1, 2026

Preocupación por la alta incidencia entre los vulnerables

A pesar de que el balance provisional de enero muestra una mejora respecto a los datos del año anterior, desde Trànsit lamentan que aún haya una incidencia más alta sobre los colectivos vulnerables. En este sentido, el SCT ha vuelto a pedir a motoristas, peatones y ciclistas que tengan más percepción del riesgo y conciencia de su fragilidad, y al resto de usuarios, que tengan más prudencia y respeto.