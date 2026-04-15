Este fin de semana, regresa la feria medieval más multitudinaria de Cataluña

¿Creías que la leyenda de San Jorge era solo un cuento para vender rosas? Prepárate, porque Montblanc está a punto de demostrarte que el dragón existió (o casi).

Del 17 al 26 de abril, esta joya de la Conca de Barberà retrocede 500 años para celebrar la Semana Medieval, la feria más espectacular y masiva de toda Cataluña. (Y sí, es el plan que tu Instagram necesita).

El origen real de la rosa: dónde empezó todo

Poca gente sabe que, según la tradición, el caballero San Jorge no mató al dragón en cualquier lugar: lo hizo frente a las murallas de Montblanc.

Este fin de semana del 18 y 19 de abril, el pueblo se transforma en un hormiguero de soldados, artesanos y nobles. No es una feria cualquiera; es una maquinaria de precisión con cientos de actores y decorados reales.

Si buscas la experiencia definitiva, apunta esta fecha: el viernes 17 comienza la locura con el Dracum Nocte, un espectáculo de gran formato con más de cien personas en escena que te dejará boquiabierto.

Letra pequeña importante: La mayoría de los actos principales tienen lugar al lado de la muralla de Sant Francesc y el Foradot. ¡Llega temprano si quieres ver algo!

Sábado 18 de abril: El día del despliegue total

El sábado es el día de perderse. El Mercado Medieval abre las puertas de 10 a 21 h con cientos de puestos de productos artesanos que no encontrarás en ningún centro comercial.

Pero el plato fuerte es la 39ª Representación de la Leyenda de San Jorge (21.15 y 23 h). Es el evento estrella: mapping sobre la muralla, estructuras gigantes y una puesta en escena que no tiene nada que envidiar a una producción de Hollywood.

Para los amantes del buen beber, el Mercado de Vinos en el foso de la muralla es el refugio perfecto. Podrás degustar lo mejor de la zona mientras escuchas el choque de las espadas de fondo.

Domingo 19 y los secretos de la Corte

El domingo el ritmo no baja. Si vas con niños, la Escuela Caballeresca en la muralla es el lugar donde pueden aprender el oficio de caballero (y tú descansar un rato).

A las 18 h llega uno de los momentos más instagrameables: la Representación de la entrega de la Rosa en el Foradot. Es el acto central que da sentido a toda la fiesta y donde la emoción se palpa en el aire.

(Nosotros recomendamos no perderse el Mercado de Esclavos a las 12.30 h; la recreación histórica es tan cruda como fascinante).

Justas, honor y una despedida por todo lo alto

Si no puedes ir este primer fin de semana, tranquilo. La fiesta sigue hasta el 26 de abril. El sábado 25 es la gran Justa y Honor a las 21.30 h, un torneo medieval a caballo que es pura adrenalina.

¿Y para cerrar? La Bevenda (23.30 h del sábado 25), la gran fiesta de despedida por las calles de la villa que suele acabar con todo el pueblo brindando como si no hubiera un mañana.

Montblanc no solo celebra una feria, celebra su identidad. Es imprescindible reservar con antelación si quieres comer en el pueblo, porque la ocupación roza el 100% cada año.

Dato para expertos: La clausura el domingo 26 recrea las Cortes Catalanas de 1414. Historia pura en vena para acabar el viaje en el tiempo.

No digas que no te hemos avisado. La leyenda está viva y este fin de semana te espera en las calles de Montblanc. ¿Estás listo para enfrentarte al dragón?