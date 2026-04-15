Aquest cap de setmana, torna la fira medieval més multitudinària de Catalunya

Creies que la llegenda de Sant Jordi era només un conte per vendre roses? Prepara’t, perquè Montblanc està a punt de demostrar-te que el drac va existir (o gairebé).
Del 17 al 26 d’abril, aquesta joia de la Conca de Barberà retrocedeix 500 anys per celebrar la Setmana Medieval, la fira més espectacular i massiva de tota Catalunya. (I sí, és el pla que el teu Instagram necessita).
L’origen real de la rosa: on va començar tot
Poca gent sap que, segons la tradició, el cavaller Sant Jordi no va matar el drac a qualsevol lloc: ho va fer davant les muralles de Montblanc.
Aquest cap de setmana del 18 i 19 d’abril, el poble es transforma en un formiguer de soldats, artesans i nobles. No és una fira qualsevol; és una maquinària de precisió amb centenars d’actors i decorats reals.
Si busques l’experiència definitiva, apunta aquesta data: el divendres 17 arrenca la bogeria amb el Dracum Nocte, un espectacle de gran format amb més de cent persones en escena que et deixarà amb la boca oberta.
Lletra petita important: La majoria dels actes principals tenen lloc al costat de la muralla de Sant Francesc i el Foradot. Arriba d’hora si vols veure-hi res!
Dissabte 18 d’abril: El dia del desplegament total
El dissabte és el dia de perdre’s. El Mercat Medieval obre les portes de 10 a 21 h amb centenars de parades de productes artesans que no trobaràs en cap centre comercial.
Però el plat fort és la 39a Representació de la Llegenda de Sant Jordi (21.15 i 23 h). És l’esdeveniment estrella: mapping sobre la muralla, estructures gegants i una posada en escena que no té res a envejar a una producció de Hollywood.
Per als amants del bon beure, el Mercat de Vins al fossar de la muralla és el refugi perfecte. Podràs tastar el millor de la zona mentre escoltes el xoc de les espases de fons.
Diumenge 19 i els secrets de la Cort
El diumenge el ritme no baixa. Si hi vas amb nens, l’Escola Cavalleresca a la muralla és el lloc on poden aprendre l’ofici de cavaller (i tu descansar una estona).
A les 18 h arriba un dels moments més instagramejables: la Representació de l’entrega de la Rosa al Foradot. És l’acte central que dóna sentit a tota la festa i on l’emoció es palpa a l’aire.
(Nosaltres recomanem no perdre’s el Mercat d’Esclaus a les 12.30 h; la recreació històrica és tan crua com fascinant).
Justes, honor i un comiat per tot l’alt
Si no pots anar-hi aquest primer cap de setmana, tranquil. La festa segueix fins al 26 d’abril. El dissabte 25 és la gran Justa i Honor a les 21.30 h, un torneig medieval a cavall que és pura adrenalina.
I per tancar? La Bevenda (23.30 h del dissabte 25), la gran festa de comiat pels carrers de la vila que sol acabar amb tot el poble brindant com si no hi hagués demà.
Montblanc no només celebra una fira, celebra la seva identitat. És imprescindible reservar amb antelació si vols dinar al poble, perquè l’ocupació frega el 100% cada any.
Dada per a experts: La clausura el diumenge 26 recrea les Corts Catalanes de 1414. Història pura en vena per acabar el viatge en el temps.
No diguis que no t’hem avisat. La llegenda està viva i aquest cap de setmana t’espera als carrers de Montblanc. Estàs llest per enfrontar-te al drac?