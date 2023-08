Revelen la reacció de la família de Sancho a la petició de pena de mort

L’assassinat i esquarterament del cirurgià colombià Edwin Arrieta a mans de Daniel Sancho ha commocionat mig món, però qui s’ha endut una clatellada més dura és la mateixa família de l’assassí. El famós actor espanyol Rodolfo Sancho està enfonsat i en les últimes hores ha passat el testimoni de les declaracions als mitjans a la seva advocada, Carmen Balfagón. Ha estat ella qui ha explicat com es troba la família de l’assassí ara que se sap que la fiscalia tailandesa li demanarà pena de mort. La portaveu de la família ha assegurat que des del dia cinc es parla de pena de mort i d’un crim amb premeditació, per la qual cosa la família ha encaixat la decisió “com un punt final a tot el que es preveia”.

L’advocada creu que encara que s’han presentat proves, falten algunes de fonamentals, com ara quina és la causa de mort exacta del cirurgià. “Pot ser que fos apunyalat, però no ho sabem”, ha insistit. Interpel·lada sobre com estan vivint aquests dies els familiars més propers de Sancho, Balfagón ha dit que “malament”. “L’encaix de la família és molt dolent, aquest tema és molt difícil de viure des del punt de la família”, ha explicat.

La portaveu ha afegit que ara s’han de centrar en la defensa de Tailàndia, que “amb les regles del joc de Tailàndia ha de preparar una defensa adequada”. Aquesta defensa se centrarà a buscar la motivació: “El més important és la motivació. S’ha de buscar la motivació i la defensa imagino que farà això”. Mentrestant, Balfagón ha enviat un missatge de tranquil·litat: “Tailàndia mai ha executat una pena de mort a un estranger, però s’han de seguir tots els tràmits, evidentment”.

Dos agents de policia acompanyen Daniel Sancho després d’haver estat detingut / EP

Comunicat del pare de Daniel Sancho

Enmig de la voràgine d’informació que arriba de Tailàndia, la família de Sancho ha emès un comunicat en el qual manifesta “la ferma decisió de no acudir, ni informar, a cap mitjà de comunicació, fins que es produeixi l’aturada definitiva de la totalitat de mitjans de comunicació al domicili i els seus voltants”. Rodolfo Sancho tem que la seva filla Jimena, que té vuit anys, pateixi les conseqüències de la pressió mediàtica. “La presència dels mitjans altera la vida d’una menor que no ha de saber res, en aquests moments, de la situació per la qual està travessant el seu pare”, ha dit la família en el comunicat.

Per ara, tant l’actor com la seva ex dona, Silvia Bronchalo, continuen a Espanya perquè encara que viatgessin a Tailàndia no es podrien trobar amb el seu fill. “Ni dimecres ni dijous era possible veure’l per una qüestió de seguretat i per això és millor quedar-se al nostre país”, han explicat. L’actor, a més, no vol que ningú el vegi.