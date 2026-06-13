A presó dos homes per pagar a tres adolescents per sexe a Girona

Dos homes de 35 i 44 anys han estat enviats a presó per pagar diners a tres adolescents menors de 16 anys a canvi de sexe. Així ho ha decidit el jutjat de guàrdia de Girona després d’una investigació iniciada entre els mesos de setembre i desembre de l’any passat, quan van tenir lloc els fets, segons ha avançat el Diari de Girona (DdG). Les indagacions dels Mossos d’Esquadra van permetre detenir un dels sospitosos el 28 de maig passat i l’altre aquest dimecres 10 de juny.
El magistrat considera acreditat que els arrestats havien contactat amb les tres noies -totes tres menors de 16 anys- i a qui coneixien amb anterioritat amb l’objectiu de pagar una quantitat de diners a canvi de mantenir relacions sexuals amb elles. Un cop tancada la investigació, els agents van detenir els dos homes per un delicte d’agressió sexual a una persona menor de sense anys i per un altre de prostitució i explotació sexual. Després de declarar, el jutjat de guàrdia va decretar presó per a tots dos.
Detingut un lladre per robar a dones grans vulnerables
Per altra banda, aquest dissabte hem conegut que els Mossos d’Esquadra van detenir el 7 de juny un lladre multireincident de 29 anys per assaltar de matinada els domicilis de dones grans i vulnerables al districte de Sant Andreu de Barcelona. Els fets haurien tingut lloc els dies 10 i 19 de maig i les dues víctimes eren dones d’edat avançada que vivien soles i amb problemes de mobilitat. El detingut va passar a disposició judicial el 8 de juny i està acusat de dos robatoris amb força i danys en domicilis.
Segons la informació facilitada per la policia catalana, l’individu no seleccionava prèviament els pisos i accedia als habitatges fent escalaments o forçant finestres, i en ambdós casos va sorprendre les dones mentre dormien. El lladre utilitzava el traductor del telèfon per comunicar-se amb elles per intimidar-les i així sostreure joies i diners. Les gestions policials fetes durant la investigació i el reconeixement fotogràfic per part de les víctimes van permetre identificar el presumpte autor dels fets sense cap mena de dubte i relacionar-lo amb aquests dos robatoris. L’investigat ja havia estat detingut anteriorment per fets similars, utilitzant la tècnica dels marcadors. A més, acumula diversos antecedents policials aquest 2026 per robatoris amb força comesos a Badalona i als districtes de Sant Martí i Sants de Barcelona.