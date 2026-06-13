A prisión dos hombres por pagar a tres adolescentes por sexo en Girona

Dos hombres de 35 y 44 años han sido enviados a prisión por pagar dinero a tres adolescentes menores de 16 años a cambio de sexo. Así lo ha decidido el juzgado de guardia de Girona tras una investigación iniciada entre los meses de septiembre y diciembre del año pasado, cuando tuvieron lugar los hechos, según ha adelantado el Diari de Girona (DdG). Las indagaciones de los Mossos d’Esquadra permitieron detener a uno de los sospechosos el pasado 28 de mayo y al otro este miércoles 10 de junio.

El magistrado considera acreditado que los arrestados habían contactado con las tres chicas -todas menores de 16 años- a quienes conocían con anterioridad con el objetivo de pagar una cantidad de dinero a cambio de mantener relaciones sexuales con ellas. Una vez cerrada la investigación, los agentes detuvieron a los dos hombres por un delito de agresión sexual a una persona menor de edad y por otro de prostitución y explotación sexual. Tras declarar, el juzgado de guardia decretó prisión para ambos.

Detenido un ladrón por robar a mujeres mayores vulnerables

Por otra parte, este sábado hemos sabido que los Mossos d’Esquadra detuvieron el 7 de junio a un ladrón multirreincidente de 29 años por asaltar de madrugada los domicilios de mujeres mayores y vulnerables en el distrito de Sant Andreu de Barcelona. Los hechos habrían tenido lugar los días 10 y 19 de mayo y las dos víctimas eran mujeres de edad avanzada que vivían solas y con problemas de movilidad. El detenido pasó a disposición judicial el 8 de junio y está acusado de dos robos con fuerza y daños en domicilios.

Según la información facilitada por la policía catalana, el individuo no seleccionaba previamente los pisos y accedía a las viviendas escalando o forzando ventanas, y en ambos casos sorprendió a las mujeres mientras dormían. El ladrón utilizaba el traductor del teléfono para comunicarse con ellas y así intimidarlas para sustraer joyas y dinero. Las gestiones policiales realizadas durante la investigación y el reconocimiento fotográfico por parte de las víctimas permitieron identificar al presunto autor de los hechos sin ninguna duda y relacionarlo con estos dos robos. El investigado ya había sido detenido anteriormente por hechos similares, utilizando la técnica de los marcadores. Además, acumula varios antecedentes policiales este 2026 por robos con fuerza cometidos en Badalona y en los distritos de Sant Martí y Sants de Barcelona.