Es fa passar per un exjugador de bàsquet i s’endú un cotxe de 43.000 € per la cara

Un home es va fer passar per l’exjugador del Madrid de bàsquet Khadim Sou i va robar un Audi R8 per un valor de 43.000 euros al taller Autopinturas Jama de Tarragona. Així ho ha denunciat una treballadora de l’establiment, Raquel Fernàndez, en declaracions a El Món. Fernàndez explica que acumula antecedents, ja que ja el van detenir a València per haver consumit begudes en un local d’oci nocturn, no pagar-les i fent-se passar per l’exjugador del Madrid.

El concessionari de Tarragona té una sèrie de cotxes per vendre, i segons explica la treballadora, l’estafador es va posar en contacte amb el seu cap afirmant que li agradava molt el cotxe en concret. Per això, el dia 19 de juliol, l’home va anar a la concessionària per veure el cotxe, provar-lo i assegurant que era l’exjugador del Madrid Kharim Sow.

Acumulava antecedents

Aleshores, l’estafador decideix quedar-se el cotxe, fent el procès de transferència amb tota normalitat. “Va ser un procès normal que faria qualsevol persona”, explica la Raquel Fernàndez. De fet, va ensenyar, fins i tot, la quantitat de diners que tenia al banc, amb l’objectiu de voler fer entendre als treballadors de la concessionària que allò era real.

El problema arriba quan l’estafador va avisar a a la concessionària que els hi arribaria la transferència uns dies més tard, argumentant que el seu banc no és de l’estat espanyol. Tot i això, l’estafador havia ensenyat el DNI i com s’havia fet la transferència a la concessionària tarragonina. Raquel Fernández explica que passen els dies i no reben els 43.000 euros que els hi pertocava per haver venut el cotxe, i aleshores, comencen a buscar el nom d’aquest suposat jugador. Allà, mirant correctament el DNI, se n’adonen que realment es diu Kharim Kane Touré i s’alerten quan veuen una notícia del diari valencià La Provincias en la qual deia que havien arrestat un home que es feia passar per un exjugador de bàsquet del Madrid per no haver pagat 1.300 euros de consumició de cava i vodka.

Audi R8 robat a Tarragona

Demanen col·laboració ciutadana

El cap de la concessionària també va poder parlar amb un home de Madrid que havia sigut estafat per la mateixa persona. En aquest cas, el madrileny li va llogar una casa rural, fent la transferència i tot plegat, practicant el mateix modus operandi.

Allà va ser quan van saber que els havien estafat i ho van denunciar davant la policia el passat dimecres 27 de juliol. Per aquest motiu, la Raquel Fernández demana que si qualsevol persona veu aquest Audi R8 amb matrícula 9206FWS es posi en contacte amb ella a través del correu Info@autopinturasjama.com.