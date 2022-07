De Gispert acusa ERC, PSC i CUP de pensar en ells abans que en el Parlament

L’expresidenta del Parlament Núria de Gispert ha acusat Esquerra Republicana, PSC i la CUP de pensar més en els seus interessos que no al país en suspendre a la ja expresidenta del Parlament, Laura Borràs, després de la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) d’enviar-la a judici per presumptament fraccionar contractes quan dirigia la Institució dels Lletres Catalans (ILC).

“L’article 25.4 parla de corrupció, i en canvi a la senyora Borràs no l’acusen de corrupció, l’acusen de prevaricació i malversació, no li demanen responsabilitat civil”, ha afirmat en una entrevista en Catalunya Ràdio d’aquest divendres, per la qual cosa ha considerat que la suspensió de Borràs afebleix la institució.

De Gispert es queixa que no hi hagi conseqüències

L’expresidenta ha dit que és molt greu que aquesta decisió no tingui conseqüències en el futur del Govern format per la coalició d’ERC i Junts: “Cada vegada que passa alguna cosa penso que ara hi haurà una crisi de govern, que trencaran, i al final no passa res. Passen tres dies i és com si no hagués passat res”, ha lamentat.

Una altre de les veus que es van pronunciar en aquest sentit va ser la de l’expresident de la Generalitat Quim Torra, qui va opinar que no veia “evident”, quan va ser preguntat per si Junts havia d’abandonar el Govern de la Generalitat de Catalunya.

Laura Borràs durant la seva compareixença després de ser suspesa / ACN

Rigol demana una reflexió

El també expresident de la cambra catalana Joan Rigol ha assegurat que “la política catalana necessita un replantejament a fons” i ha instat els líders dels partits a donar exemple.

Així, els ha demanat un “exercici de convivència, acceptació de l’altre i alhora aprofundir en els problemes reals” i ha diferenciat la conjuntura política actual de la qual hi havia durant el seu mandat, entre 1999 i 2003, quan al seu judici el valor de les institucions era considerable.