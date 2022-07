Suspenen l’eutanàsia del pistoler de Tarragona

El conegut com a pistoler de Tarragona, que va demanar l’eutanàsia ara fa un mes i se li va concedir, finalment haurà d’esperar a que es resolgui la decisió als jutjats. Un jutge de Tarragona ha suspès l’aplicació de l’eutanàsia al pistoler de Tarragona, Eugen Sabau, que l’havia demanat per les ferides greus que li van fer els Mossos després que ell disparés contra els seus excompanys d’una empresa de seguretat. A principis d’any va demanar l’eutanàsia i se li va concedir per al 28 de juliol, però ara el jutge substitut de la jutgessa número 5 de Tarragona l’ha suspès en considerar que cal que l’Audiència Provincial es pronunciï sobre els recursos presentats pel sindicat dels mossos USPAC i per dos agents ferits abans d’aplicar-li l’eutanàsia

L’advocat d’USPAC, Antoni Bitos, ho ha celebrat en declaracions a l’ACN on ha explicat que va presentar aquest recurs d’apel·lació per aturar l’eutanàsia del pistoler en considerar que abans d’aplicar la mesura cal garantir el dret a la tutela judicial efectiva i celebrar un judici just per determinar les responsabilitats en els fets. El recurs encara està pendent de ser resolt per l’Audiència de Tarragona, però la jutgessa titular del número 5 va decidir no acceptar la paralització cautelar. Ara, però, ho ha acceptat el jutge que la substitueix durant les vacances.

De fet, l’eutanàsia no s’ha practicat encara perquè la doctora responsable del protocol a l’Hospital Penitenciari Terrassa, on es troba ingressat l’investigat des de març, està de vacances. És per això que la data es va acabar fixant pel pròxim 28 de juliol, però tampoc no es farà llavors. El gir processal afavoreix els interessos del sindicat dels mossos, que considera “lògic” prioritzar la resolució dels recursos presentats i creu que la decisió d’aquest dijous no perjudica el procediment.

El pistoler recorrerà la decisió del jutge substitut

La defensa del conegut com a pistoler de Tarragona, Eugen Sabau, ha anunciat un recurs contra aquesta decisió del jutge. Ho ha anunciat a l’ACN el seu advocat, Gerard Amigó, que assegura estar “sorprès” per la providència del jutge substitut que ha decidit aturar el procediment fins que no es resolguin els recursos. Amigó ha assenyalat que es tracta d’una “contradicció processal” respecte la interlocutòria emesa a principis de mes per la jutgessa titular, en què s’al·legava que la justícia no tenia competències al resp