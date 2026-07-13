Mor una nena de 9 anys pel despreniment d’una roca en una font termal a Fontcalda

Dol a Catalunya per la mort d’una nena de 9 anys que ha mort a la localitat de Fontcalda, a la Terra Alta. La jove s’estava banyant el passat diumenge a la tarda en una font d’aigua termal del municipi de Gandesa quan una roca es va desprendre i va impactar provocant-li la mort. A més d’aquesta nena de 9 anys el despreniment de la roca també va causar un ferit, una jove de 24 anys. Des de l’Ajuntament de Prat de Comte han confirmat els fets i, a través d’un comunicat oficial del consistori, han assegurat que expressen “el nostre més sentit condol i tot el nostre escalf a la família i persones properes en aquests moments tan dolorosos”. De fet, la dona de 24 anys va resultar ferida greu per culpa del despreniment de roques.
Des del cos de Mossos d’Esquadra les patrulles de seguretat ciutadana de la policia catalana van generar un espai “segur” per als familiars i acompanyants de les víctimes, els quals van rebre suport psicològic per part del SEM.
Els serveis d’emergència no van poder fer “res” per salvar la menor
Els Bombers van rebre l’avís quan passaven 20 minuts de les tres de la tarda i van activar del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) de muntanya amb metge del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), i tres dotacions terrestres de suport, una mobilització que quan va arribar al lloc dels fets no va poder fer “res” per poder salvar la vida de la menor. Per altra banda, els serveis d’emergència van fer l’extracció de la dona de 24 anys fins al camp de futbol de Gandesa, on s’esperava l’helicòpter del SEM el qual la va traslladar fins a l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona en estat greu.