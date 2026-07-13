Una niña de 9 años muere por el desprendimiento de una roca en una fuente termal en Fontcalda

Duelo en Cataluña por la muerte de una niña de 9 años que falleció en la localidad de Fontcalda, en la Terra Alta. La joven se estaba bañando el pasado domingo por la tarde en una fuente de agua termal del municipio de Gandesa cuando una roca se desprendió e impactó causándole la muerte. Además de esta niña de 9 años, el desprendimiento de la roca también causó una herida, una joven de 24 años. Desde el Ayuntamiento de Prat de Comte han confirmado los hechos y, a través de un comunicado oficial del consistorio, han asegurado que expresan «nuestro más sentido pésame y todo nuestro apoyo a la familia y personas cercanas en estos momentos tan dolorosos». De hecho, la mujer de 24 años resultó gravemente herida debido al desprendimiento de rocas.

Desde el cuerpo de Mossos d’Esquadra, las patrullas de seguridad ciudadana de la policía catalana generaron un espacio «seguro» para los familiares y acompañantes de las víctimas, quienes recibieron apoyo psicológico por parte del SEM.

Imagen de archivo de las luces de un coche de los Mossos d’Esquadra / ACN

Los servicios de emergencia no pudieron hacer «nada» para salvar a la menor

Los Bomberos recibieron el aviso a las tres y veinte de la tarde y activaron al Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) de montaña con médico del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), y tres dotaciones terrestres de apoyo, una movilización que cuando llegó al lugar de los hechos no pudo hacer «nada» para poder salvar la vida de la menor. Por otra parte, los servicios de emergencia realizaron la extracción de la mujer de 24 años hasta el campo de fútbol de Gandesa, donde esperaba el helicóptero del SEM que la trasladó hasta el Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona en estado grave.