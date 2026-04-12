Mor un dels escaladors accidentats dissabte a Montserrat

Un dels dos escaladors que es trobaven en estat crític després que el passat dissabte patissin l’impacte de pedres que s’havien desprès mentre feien una via a Montserrat ha acabat morint aquest diumenge. Segons ha avançat 3Cat i han confirmat fonts de l’Hospital de la Vall d’Hebron a l’ACN, l’home accidentat ha acabat morint a l’hospital barceloní després de l’accident a la muntanya. Quan es va fer la primera intervenció per part dels serveis d’emergència l’home es trobava en una aturada cardiorespiratòria, la qual es va esmenar després de la intervenció i primera assistència per part dels serveis d’emergència.
L’accident a Montserrat
Dos escaladors que feien una ruta al sector Columpi de la muntanya de Montserrat es van veure sorpresos per un despreniment de pedres. L’avís, que el van rebre els Bombers de la Generalitat a les 16:30 de la tarda- el va donar una tercera persona que es va trobar les dues persones inconscients a tocar d’una via molt propera a l’aparcament de Can Jorba.
Quan els Bombers van arribar fins a la zona dels fets es van trobar els dos escaladors inconscients al bell mig de la via i van evacuar, en primer lloc, la dona, la qual presentava lesions greus i va ser traslladada a l’Hospital de Bellvitge. L’home, per la seva banda, va haver de rebre una primera assistència al lloc dels fets, ja que es trobava en aturada cardiorespiratòria. L’actuació dels especialistes mèdics dels serveis d’emergència van permetre que l’home superés la crisi cardiorespiratòria i que fos traslladat fins a l’Hospital de la Vall d’Hebron.
Rescatem dos escaladors que han resultat ferits de gravetat en caure’ls unes pedres mentre feien escalada al sector Columpi, a la muntanya de Montserrat (avís 16.30h @112).#bomberscat @semgencat @mossos— Bombers (@bomberscat) April 11, 2026
Els Bombers van rescatar un altre excursionista a Rocacorba
Minuts més tard, quan passaven prop de 20 minuts de les sis de la tarda els Bombers van rebre un avís sobre un excursionista accidentat a la muntanya de Rocacorba, a Canet d’Adri (Gironès). Quan van arribar els Bombers -qui van mobilitzar cinc dotacions, quatre terrestres i uns helicòpters- van trobar l’home amb una afectació al turmell i va ser evacuat fins a un centre hospitalari.
Ahir al vespre vam rescatar un excursionista accidentat a la muntanya de Rocacorba, a Canet d'Adri (avís 18.18h @112). L'home tenia afectació al turmell, el localitzem i el mobilitzem per fer un gruatge i evacuar-lo fins a l'🚑 @semgencat— Bombers (@bomberscat) April 12, 2026
