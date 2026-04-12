Fallece uno de los escaladores accidentados el sábado en Montserrat

Uno de los dos escaladores que se encontraban en estado crítico después de que el pasado sábado sufrieran el impacto de piedras que se habían desprendido mientras realizaban una vía en Montserrat ha acabado falleciendo este domingo. Según ha avanzado 3Cat y han confirmado fuentes del Hospital de la Vall d’Hebron a la ACN, el hombre accidentado ha acabado falleciendo en el hospital barcelonés tras el accidente en la montaña. Cuando se realizó la primera intervención por parte de los servicios de emergencia el hombre se encontraba en un paro cardiorrespiratorio, el cual se solucionó tras la intervención y primera asistencia por parte de los servicios de emergencia.

El accidente en Montserrat

Dos escaladores que realizaban una ruta en el sector Columpi de la montaña de Montserrat se vieron sorprendidos por un desprendimiento de piedras. El aviso, que lo recibieron los Bomberos de la Generalitat a las 16:30 de la tarde, lo dio una tercera persona que encontró a las dos personas inconscientes cerca de una vía muy próxima al aparcamiento de Can Jorba.

Cuando los Bomberos llegaron al lugar de los hechos encontraron a los dos escaladores inconscientes en medio de la vía y evacuaron, en primer lugar, a la mujer, quien presentaba lesiones graves y fue trasladada al Hospital de Bellvitge. El hombre, por su parte, tuvo que recibir una primera asistencia en el lugar de los hechos, ya que se encontraba en un paro cardiorrespiratorio. La actuación de los especialistas médicos de los servicios de emergencia permitió que el hombre superara la crisis cardiorrespiratoria y que fuera trasladado hasta el Hospital de la Vall d’Hebron.

Rescatamos dos escaladores que han resultado gravemente heridos al caerles unas piedras mientras escalaban en el sector Columpi, en la montaña de Montserrat (aviso 16.30h @112).#bomberscat @semgencat @mossos



Información ampliada 🔗 https://t.co/j5uCtRpcIB — Bombers (@bomberscat) April 11, 2026

Los Bomberos rescataron a otro excursionista en Rocacorba

Minutos después, cuando pasaban cerca de 20 minutos de las seis de la tarde, los Bomberos recibieron un aviso sobre un excursionista accidentado en la montaña de Rocacorba, en Canet d’Adri (Gironès). Cuando llegaron los Bomberos -que movilizaron cinco dotaciones, cuatro terrestres y unos helicópteros- encontraron al hombre con una lesión en el tobillo y fue evacuado hasta un centro hospitalario.