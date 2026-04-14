La escaladora accidentada el sábado durante una escalada en Montserrat ha muerto. Tanto ella como su compañero resultaron heridos críticos después de que les cayeran encima varias piedras mientras escalaban en el sector del Columpí, en la montaña de Montserrat. Los heridos eran un hombre y una mujer de unos 30 años. El domingo ya murió el chico, que fue encontrado en parada cardiorrespiratoria después del accidente.

Por este accidente de 2 escaladores en Montserrat, el SEM ha activado 2 helicópteros medicalizados y 1 equipo conjunto @bomberscat-SEM.



1 hombre en estado crítico, trasladado a @vallhebron, y 1 mujer, también en estado crítico, trasladada a @hbellvitge. https://t.co/nWfrmPKdun — SEM. Generalitat (@semgencat) April 11, 2026

El aviso lo recibieron los Bombers de la Generalitat a las 16:30 de la tarde del sábado. Lo dio una tercera persona que se encontró a las dos personas inconscientes cerca de una vía muy próxima al aparcamiento de Can Jorba.

Mientras el hombre fue trasladado al Hospital del Vall d’Hebron, la mujer que ha muerto este martes estaba ingresada en el Hospital de Bellvitge. En un primer momento se evacuó a la mujer. El hombre se trasladó hasta el Vall d’Hebron después de que los especialistas médicos de los servicios de emergencia consiguieron que el escalador superara la crisis cardiorrespiratoria.

🚧 Cierre preventivo del sector de escalada “Columpí”.



🚫Se restringe la escalada en este sector por riesgo elevado de caída de piedras detectado en la zona.



⚠️ Medida preventiva para garantizar la seguridad.

Respeten la señalización. #Montserrat #Escalada pic.twitter.com/ntImiQxaZT — PN Montserrat (@PNMontserrat) April 14, 2026

Prohibida la escalada en el sector del ‘Columpí’

A raíz del desprendimiento de piedras en el sector de escalada del Columpí, los Bombers de la Generalitat han restringido esta actividad deportiva. Los bomberos aseguran que el riesgo de que vuelvan a caer piedras es elevado y hay un peligro grave para la integridad de las personas.