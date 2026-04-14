L’escaladora accidentada dissabte durant una escalada a Montserrat ha mort. Tant ella com el seu company van resultar ferits crítics després que els caiguessin a sobre diverses pedres mentre escalaven al sector del Columpi, a la muntanya de Montserrat. Els ferits eren un home i una dona d’uns 30 anys. Diumenge ja va morir el noi, que va ser trobat en aturada cardiorespiratòria després de l’accident.
Per aquest accident de 2 escaladors a Montserrat, el SEM ha activat 2 helicòpters medicalitzats i 1 equip conjunt @bomberscat-SEM.— SEM. Generalitat (@semgencat) April 11, 2026
1 home en estat crític, traslladat a @vallhebron, i 1 dona, també en estat crític, traslladada a @hbellvitge. https://t.co/nWfrmPKdun
L’avís el van rebre els Bombers de la Generalitat a les 16:30 de la tarda de dissabte. El va donar una tercera persona que es va trobar les dues persones inconscients a tocar d’una via molt propera a l’aparcament de Can Jorba.
Mentre l’home va ser traslladat a l‘Hospital del Vall d’Hebron, la dona que ha mort aquest dimarts estava ingressada a l’Hospital de Bellvitge. En un primer moment es va evacuar la dona. L’home es va traslladar fins al Vall d’Hebron després que els especialistes mèdics dels serveis d’emergència van aconseguir que l’escalador superés la crisi cardiorespiratòria.
🚧 Tancament preventiu del sector d’escalada “Columpi”.— PN Montserrat (@PNMontserrat) April 14, 2026
🚫Es restringeix l’escalada en aquest sector per risc elevat de caiguda de pedres detectat a la zona.
⚠️ Mesura preventiva per garantir la seguretat.
Respecteu la senyalització.
Prohibida l’escalada al sector del ‘Columpí’
Arran del despreniment de pedres al sector d’escalada del Columpí, els Bombers de la Generalitat han restringit aquesta activitat esportiva. Els bombers asseguren que el risc que tornin a caure pedres és elevat i que hi ha un perill greu per a la inegritat de les persones.