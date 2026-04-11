De un sábado tranquilo y apacible a un sábado que será recordado por un susto. Dos escaladores de 30 años se encuentran en estado crítico después de haber recibido el impacto de varias piedras que se desprendieron sobre ellos mientras escalaban en el sector Columpi, en la montaña de Montserrat. Las personas afectadas son un hombre y una mujer de 30 años, tal como han informado los Bomberos de la Generalitat a través de las redes sociales y un comunicado.

Los servicios de emergencia – los cuales han desplegado dos medios aéreos y cuatro dotaciones terrestres por parte de los Bomberos y dos helicópteros de rescate por parte del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) – recibieron el aviso alrededor de las 16:30h de la tarde por parte de una tercera persona que encontró a estas dos personas inconscientes cerca de la vía, una vía que se encuentra cerca del aparcamiento de Can Jorba. Los Bomberos destacan que la mujer fue la primera en ser evacuada de la zona, y cuando fue evacuada presentaba lesiones graves, por lo cual fue trasladada al Hospital de Bellvitge. Por su parte, el hombre recibió una primera asistencia en el lugar de los hechos, ya que los servicios de emergencia pudieron detectar que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, unos problemas médicos que se resolvieron gracias a la intervención de los especialistas médicos. Una vez superados los problemas cardiorrespiratorios, fue trasladado en helicóptero hasta el Hospital de la Vall d’Hebron.

Por este accidente de 2 escaladores en Montserrat, el SEM ha activado 2 helicópteros medicalizados y 1 equipo conjunto @bomberscat-SEM.



1 hombre en estado crítico, trasladado a @vallhebron, y 1 mujer, también en estado crítico, trasladada a @hbellvitge. https://t.co/nWfrmPKdun — SEM. Generalitat (@semgencat) April 11, 2026

La montaña, un peligro

Es importante recordar que la montaña es una zona peligrosa, sea la persona experta o no. Cada año decenas de personas sufren las consecuencias de la naturaleza y, algunas, incluso pierden la vida. Una de las últimas víctimas en la montaña fue un buscador de setas de 83 años que se perdió mientras buscaba setas en el término municipal de Abella de la Conca (Pallars Jussà).