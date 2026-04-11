D’un dissabte tranquil i plàcid a un dissabte que quedarà recordat per un ensurt. Dos escaladors de 30 anys es troben en estat crític després que hagin rebut l’impacte de diverses pedres que s’han desprès sobre seu mentre escalaven al sector Columpi, a la muntanya de Montserrat. Les persones afectades són un home i una dona de 30 anys, tal com han informat els Bombers de la Generalitat a través de les xarxes socials i un comunicat.
Els serveis d’emergència – els quals han desplegat dos mitjans aeris i quatre dotacions terrestres per part dels Bombers i dos helicòpters de rescat per part del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM)- han rebut l’avís cap a les 16:30h de la tarda per part d’una tercera persona que s’ha trobat aquestes dues persones inconscients a tocar de la via, una via que es troba a prop de l’aparcament de Can Jorba. Els Bombers destaquen que la dona ha estat la primera a ser evacuada de la zona, i quan se l’ha evacuat presentava lesions greus, pel qual ha estat traslladada a l’Hospital de Bellvitge. Per la seva banda, l’home ha rebut una primera assistència al lloc dels fets, ja que els serveis d’emergència han pogut detectar que es trobava en aturada cardiorespiratòria, uns problemes mèdics que s’han resolt gràcies a la intervenció dels especialistes mèdics. Un cop ha superat els problemes cardiorespiratoris ha estat traslladat en helicòpter fins a l’Hospital de la Vall d’Hebron.
Per aquest accident de 2 escaladors a Montserrat, el SEM ha activat 2 helicòpters medicalitzats i 1 equip conjunt @bomberscat-SEM.— SEM. Generalitat (@semgencat) April 11, 2026
La muntanya, un perill
Cal recordar que la muntanya és una zona perillosa sigui la persona experta o no. Cada any desenes de persones pateixen les conseqüències de la natura i, algunes, fins i tot perden la vida. Una de les darreres víctimes a la muntanya va ser un boletaire de 83 anys que es va perdre mentre buscava bolets al terme municipal d’Abella de la Conca (Pallars Jussà).