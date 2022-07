Mor un motorista a la C-32 nord en caure la moto amb la què circulava

El conductor d’una motocicleta ha mort aquest dilluns a la tarda a la C-32 a Sant Pol de Mar (Maresme). El sinistre ha passat a les 17.08 h al punt quilomètric 112,8 en sentit Girona, quan per causes que els Mossos d’Esquadra investiguen, la moto ha caigut sola i el seu únic ocupant ha mort a l’acte. Arran de la incidència, s’han activat cinc patrulles dels Mossos, dues unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i una dotació dels Bombers de la Generalitat.

La C-32 en direcció nord al seu pas per Vilassar l’1 d’abril de 2021 a quarts de cinc de la tarda | ACN

Les carreteres catalanes continuen sent un gran focus d’accidents. Aquesta vegada ha estat a la C-32, on un motorista ha mort després de que el seu vehicle caigués per motius que encara es desconeixen. Segons els testimonis, tot i que el Mossos d’Esquadra han decidit investigar l’accident, la motorista hauria perdut el control del vehicle i aquest hauria caigut de costat, provocant la mort a l’acte de l’home. Tot i que no s’ha pogut fer res per la vida del motorista, s’han activat dues unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i també els bombers.

Talls a la via i retencions

A causa de l’accident i de la retirada tant del cadàver del motorista com de les restes del vehicle, la via ha quedat tallada totalment en sentit Girona, i posteriorment ha quedat un carril tallat fins les 18.00 h. Això ha provoca que la circulació fos molt més lenta i que en alguns trams de la carretera hi haguessin retencions. Amb aquesta víctima, són 82 les persones que han mort en accident de trànsit aquest 2022 a la xarxa viària interurbana de Catalunya. I és que d’ença que els peatges van deixar de ser una realitat a Catalunya, l’afluència de cotxes en carreteres i autopistes ha augmentat, el que ha fet que hi hagi més accidents i més congestió a les carreteres.