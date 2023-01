Mor un home a Vic 24 hores després de rebre un cop i rebutjar ajuda del SEM

Un home ha mort a Vic com a conseqüència de les lesions rebudes durant una baralla que va tenir lloc la matinada de divendres a dissabte. Segons la informació que ha avançat l’ACN, la víctima hauria rebut alguns cops forts durant una lluita de la qual encara s’investiguen les causes. Després de l’avís, la policia va voler proporcionar a l’home l’ajuda mèdica essencial, però ell s’hi va negar, el que encara continua sent un misteri. 24 hores després, la policia va rebre un segon avís de la mateixa víctima i va ser duta d’urgència a l’hospital on ha mort a causa de les ferides de la nit anterior.

Segons han explicat els Mossos d’Esquadra, la víctima ha passat en un centre hospitalari la nit d’aquest dissabte a diumenge, gairebé 24 hores després de l’enfrontament tot i que en un primer moment va rebutjar l’assistència del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Tot i l’intent d’ajudar-lo en primera instància, l’home si va negar per complet i va decidir marxar. Al ser ingressat aquesta nit, no s’ha pogut fer res per la seva vida, ja que s’han agreujat les seves lesions. Finalment ha acabat morint a l’hospital.

Ambulància del SEM

L’estranya negativa a rebre ajuda mèdica

La baralla va tenir lloc sobre les 01.00 hores de dissabte al barri del Remei de la capital osonenca. En arribar-hi els Mossos, els agents van contactar amb una persona que els va explicar que havia estat agredida amb un objecte contundent però no va voler ser atès pel SEM ni ser traslladat a cap hospital. En aquestes circumstàncies, la policia va deixar que la víctima marxés, però menys de 24 hores després tornarien a rebre un avís referent al mateix home, aquest cop sí que va triar tractar-se les ferides, però ja era tard. Els Mossos d’Esquadra continuen investigant les raons per les quals la víctima va rebutjar l’ajuda del SEM, però segons les informacions que han transcendit encara no hi ha una explicació.