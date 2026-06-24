Un menor sense carnet es fuga després d’atropellar mortalment un home

Tragèdia al municipi de Torrefarrera, al Segrià. Els Mossos d’Esquadra han detingut un noi de 17 anys acusat d’atropellar mortalment el conductor d’un patinet en un camí prop de la carretera N-230 durant la revetlla de Sant Joan. Els fets haurien tingut lloc pocs minuts després de les vuit del vespre, quan el menor conduïa un vehicle sense carnet i, a l’altura del camí de les Cunilles, va atropellar un home que anava en patinet i després va decidir fugir.
L’avís als efectius d’emergència es va rebre cap a dos quarts de nou, quan diversos ciutadans van alertar que hi havia una persona inconscient al camí. Els Mossos van obrir aleshores una investigació per esclarir els fets que finalment ha culminat aquest dimecres a la matinada, quan els agents han detingut el presumpte autor de l’accident a Lleida. L’arrestat haurà de comparèixer ara davant la Fiscalia de Menors. El noi està acusat dels delictes d’homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i conducció sense haver obtingut mai el permís. La víctima tenia 35 anys. Segons el Servei Català de Trànsit, amb aquesta són 65 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
Seguirà ampliació.