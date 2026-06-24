Un menor sin carnet huye tras atropellar mortalmente a un hombre

Tragedia en el municipio de Torrefarrera, en el Segrià. Los Mossos d’Esquadra han detenido a un chico de 17 años acusado de atropellar mortalmente al conductor de un patinete en un camino cerca de la carretera N-230 durante la verbena de San Juan. Los hechos habrían tenido lugar pocos minutos después de las ocho de la tarde, cuando el menor conducía un vehículo sin carnet y, a la altura del camino de les Cunilles, atropelló a un hombre que iba en patinete y luego decidió huir.

El aviso a los efectivos de emergencia se recibió hacia las ocho y media, cuando varios ciudadanos alertaron que había una persona inconsciente en el camino. Los Mossos abrieron entonces una investigación para esclarecer los hechos que finalmente ha culminado este miércoles de madrugada, cuando los agentes han detenido al presunto autor del accidente en Lleida. El arrestado deberá comparecer ahora ante la Fiscalía de Menores. El chico está acusado de los delitos de homicidio por imprudencia grave, omisión del deber de socorro y conducción sin haber obtenido nunca el permiso. La víctima tenía 35 años. Según el Servei Català de Trànsit, con esta son 65 las personas que han muerto este año en las carreteras catalanas.

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