L’accident d’un bus a Lleida deixa prop d’una cinquantena de ferits, quatre d’ells crítics

Lleida ha patit aquest dimecres un dels accidents de trànsit més greus de la capital de Ponent. Cap a un quart de vuit del matí un autobús interurbà que cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d’Escarp, en el qual viatjaven 55 passatgers, i que acabava de sortir de l’estació d’autobusos de Lleida ha perdut el control i s’ha encastat contra un edifici a l’altura del número 11 de la Rambla Ferran on hi ha la Diputació de Lleida. En total els Bombers i el SEM han desplaçat fins a 11 dotacions al lloc dels fets, a més d’un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs.
Un accident en el qual s’han produït un total de 44 persones ferides de diversa consideració. Segons ha informat el cap territorial del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), José Ramón Ropero, d’aquests ferits quatre són crítics, nou en estat menys greu i 31 lleus. Un accident que ha obligat el SEM a organitzar una àrea sanitària al lloc dels fets i des d’on s’ha fet el triatge. Dels 46 ferits 13 han estat traslladats a l’Hospital Arnau de Vilanova i el CUAP Prat de la Riba. Segons ha destacat Ropero els ferits més greus ja han estat traslladats a centres hospitalaris i “estan a quiròfan atesos”.
🔴 RECTIFICACIÓ INFORMACIÓ – Accident trànsit Lleida. Col·lisió d'autobús a Rambla Ferran.— SEM. Generalitat (@semgencat) July 1, 2026
El SEM ha activat 11 unitats, 1 helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs i ha atès 44 persones:
– 4 afectats en estat crític (traslladats a l'hospital Arnau de Vilanova… https://t.co/h2Sf5qw4mm
L’ajuntament desconeix encara les causes de l’accident
El paer en cap de Lleida, Fèlix Larrosa, ha comparegut davant dels mitjans de comunicació i ha volgut agrair els “veïns i veïnes, i els empresaris de la rambla” que han ofert ajuda just després de l’accident. En la seva compareixença el paer de Lleida ha destacat que és l’accident més greu de la ciutat i que els cossos policials ja han obert una investigació per poder esclarir els fets. Segons Larrosa la conductora “ha perdut el control i s’ha encastat contra un dels edificis” i no ha volgut mullar-se sobre la possible causa de l’accident que s’ha produït en plena recta quan de cop ha girat a la dreta. “No puc assegurar res”, ha destacat el paer en cap qui ha afegit que “la conductora està en estat de xoc”.
El que sí que ha detallat Larrosa és que la conductora era novell i anava supervisada per un conductor més experimentat. Precisament aquesta persona és un dels ferits més greus, ja que pateix una amputació parcial d’una cama, tal com ha explicat en una intervenció a Ràdio 4. Malgrat això el paer en cap ha ‘celebrat’ que no s’hagin hagut de patir pèrdues de vides humanes i ha alertat que aquest accident “podria haver estat més greu una hora més tard” quan la rambla de Ferran seria més plena de gent. A més, ha afegit que la majoria dels ferits eren temporers que viatjaven de l’autobús tot i que ha detallat que “per centímetres que no s’ha endut per davant persones que estaven a la rambla”.