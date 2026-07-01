Accidente de autobús en Lleida deja 50 heridos, cuatro críticos

Lleida ha sufrido este miércoles uno de los accidentes de tráfico más graves de la capital de Ponent. Hacia las siete y cuarto de la mañana, un autobús interurbano que cubría el trayecto entre Lleida y la Granja d’Escarp, en el que viajaban 55 pasajeros, y que acababa de salir de la estación de autobuses de Lleida, perdió el control y se estrelló contra un edificio a la altura del número 11 de la Rambla Ferran donde se encuentra la Diputación de Lleida. En total, los Bomberos y el SEM han desplazado hasta 11 dotaciones al lugar de los hechos, además de un helicóptero medicalizado y un equipo de psicólogos.

Un accidente en el que se han producido un total de 44 personas heridas de diversa consideración. Según ha informado el jefe territorial del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), José Ramón Ropero, de estos heridos cuatro son críticos, nueve están en estado menos grave y 31 leves. Un accidente que ha obligado al SEM a organizar un área sanitaria en el lugar de los hechos y desde donde se ha realizado el triaje. De los 46 heridos, 13 han sido trasladados al Hospital Arnau de Vilanova y el CUAP Prat de la Riba. Según ha destacado Ropero, los heridos más graves ya han sido trasladados a centros hospitalarios y «están en quirófano atendidos».

🔴 RECTIFICACIÓ INFORMACIÓ – Accident trànsit Lleida. Col·lisió d'autobús a Rambla Ferran.



El SEM ha activat 11 unitats, 1 helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs i ha atès 44 persones:

– 4 afectats en estat crític (traslladats a l'hospital Arnau de Vilanova… https://t.co/h2Sf5qw4mm — SEM. Generalitat (@semgencat) July 1, 2026

El ayuntamiento aún desconoce las causas del accidente

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha comparecido ante los medios de comunicación y ha querido agradecer a los «vecinos y vecinas, y a los empresarios de la rambla» que ofrecieron ayuda justo después del accidente. En su comparecencia, el alcalde de Lleida ha destacado que es el accidente más grave de la ciudad y que las fuerzas policiales ya han abierto una investigación para poder esclarecer los hechos. Según Larrosa, la conductora «perdió el control y se estrelló contra uno de los edificios» y no ha querido pronunciarse sobre la posible causa del accidente que se produjo en plena recta cuando de repente giró a la derecha. «No puedo asegurar nada», ha destacado el alcalde quien ha añadido que «la conductora está en estado de shock».

El autobús accidentado en la rambla de Ferran de Lleida. | Roger Segura (ACN)

Lo que sí ha detallado Larrosa es que la conductora era novel y estaba supervisada por un conductor más experimentado. Precisamente esta persona es uno de los heridos más graves, ya que sufre una amputación parcial de una pierna, tal como ha explicado en una intervención en Ràdio 4. A pesar de ello, el alcalde ha ‘celebrado’ que no se hayan tenido que lamentar pérdidas de vidas humanas y ha alertado de que este accidente «podría haber sido más grave una hora más tarde» cuando la rambla de Ferran estaría más llena de gente. Además, ha añadido que la mayoría de los heridos eran temporeros que viajaban en el autobús, aunque ha detallado que «por centímetros no se llevó por delante a personas que estaban en la rambla».