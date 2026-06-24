Un incendi al Moianès obliga a confinar un poble afectant catorze hectàrees

Una quarantena de dotacions dels Bombers de la Generalitat treballen en un incendi al Moianès que afecta catorze hectàrees de superfície, de les quals 13,6 són forestals i la resta agrícoles. El foc ha obligat a confinar el municipi de Sant Quirze Safaja. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils del municipi per avisar del confinament i ha posat en alerta el pla Infocat. Els efectius d’emergències confien a poder estabilitzar les flames durant la tarda “si no canvien les condicions climatològiques”.
Segons assenyala en unes declaracions recollides per l’ACN en Robert Zahera, cap de suport del dispositiu d’extinció dels Bombers, els dos primers terços del flanc dret i del flanc esquerre estan “en vies d’estabilització”, i la quarantena de dotacions que treballen al lloc actuen amb contundència al cap i l’última part del flanc esquerre per evitar que s’obri sobre la població de Sant Quirze. Zahera ha subratllat que es manté el confinament preventiu a l’espera de l’evolució del foc i ha demanat a la població que s’informi d’aquesta evolució a través de mitjans oficials. El responsable dels Bombers ha explicat que es tracta d’un incendi “topogràfic” la principal dificultat del qual és “l’orografia”, que complica les tasques d’extinció.
Tot i que els Bombers no s’han aventurat a apuntar les causes, Zahera sí que ha indicat que s’ha iniciat en un punt baix de la primera carrera que ha fet, a prop de la carretera BV-1341, que ha calgut tallar a causa de les flames. Per la seva banda, l’alcalde de Sant Quirze Safaja, Carles Lupiáñez, ha detallat que el foc “s’ha iniciat a peu de carretera”, a prop del càmping L’Illa, i que podria haver-se originat per una burilla mal apagada o un petard.
Detalls de l’operatiu
En total, s’han mobilitzat 31 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris, que tenen com a prioritat tancar els flancs. Prioritzen les descàrregues al primer terç del flanc esquerre, la part més activa i que va en direcció al municipi. Es tracta també del cap i és una zona pedregosa que alenteix la progressió de les línies, on es generen rodolaments. A causa d’aquest incendi, l’avís del qual s’ha rebut pocs minuts abans de dos quarts de dues està tallada la BV-1341 a Sant Quirze Safaja.
L’incendi de Sant Quirze Safaja continua actiu. Els #bomberscat prioritzen les tasques d’extinció a la part més activa, ubicada al cap-flanc esquerre de l’incendi, una zona pedregosa que alenteix la progressió de les línies i a on es generen rodolaments.https://t.co/lyciOJQzaT pic.twitter.com/dz7Qf626t7— Bombers (@bomberscat) June 24, 2026