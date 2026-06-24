Una cuarentena de dotaciones de los Bomberos de la Generalitat trabajan en un incendio en el Moianès que afecta catorce hectáreas de superficie, de las cuales 13,6 son forestales y el resto agrícolas. El fuego ha obligado a confinar el municipio de Sant Quirze Safaja. Protección Civil ha enviado una alerta a los móviles del municipio para avisar del confinamiento y ha puesto en alerta el plan Infocat. Los efectivos de emergencias confían en poder estabilizar las llamas durante la tarde «si no cambian las condiciones climatológicas».

Según señala en unas declaraciones recogidas por la ACN, Robert Zahera, jefe de apoyo del dispositivo de extinción de los Bomberos, los dos primeros tercios del flanco derecho y del flanco izquierdo están «en vías de estabilización», y la cuarentena de dotaciones que trabajan en el lugar actúan con contundencia en el frente y la última parte del flanco izquierdo para evitar que se abra sobre la población de Sant Quirze. Zahera ha subrayado que se mantiene el confinamiento preventivo a la espera de la evolución del fuego y ha pedido a la población que se informe de esta evolución a través de medios oficiales. El responsable de los Bomberos ha explicado que se trata de un incendio «topográfico» cuya principal dificultad es «la orografía», que complica las tareas de extinción.

Aunque los Bomberos no se han aventurado a apuntar las causas, Zahera sí que ha indicado que se ha iniciado en un punto bajo de la primera carrera que ha hecho, cerca de la carretera BV-1341, que ha sido necesario cortar a causa de las llamas. Por su parte, el alcalde de Sant Quirze Safaja, Carles Lupiáñez, ha detallado que el fuego «se ha iniciado a pie de carretera», cerca del camping L’Illa, y que podría haberse originado por una colilla mal apagada o un petardo.

Detalles del operativo

En total, se han movilizado 31 dotaciones terrestres y 8 medios aéreos, que tienen como prioridad cerrar los flancos. Priorizan las descargas en el primer tercio del flanco izquierdo, la parte más activa y que va en dirección al municipio. Se trata también del frente y es una zona pedregosa que ralentiza la progresión de las líneas, donde se generan rodaduras. A causa de este incendio, cuyo aviso se ha recibido pocos minutos antes de dos cuartos de dos, está cortada la BV-1341 en Sant Quirze Safaja.