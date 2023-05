Identifiquen el cadàver d’un jove desaparegut durant una ‘rave’ el 2021

Les proves d’ADN han permès als Mossos d’Esquadra confirmar que el cos trobat a Montserrat fa uns mesos correspon al d’un jove colombià de 22 que va desaparèixer el gener de 2021, després d’assistir a una rave a Collbató. El novembre del 2022, un excursionista que es trobava per la zona va localitzar un cadàver en una zona de “molt difícil accés” de la muntanya de Montserrat i va avisar la policia catalana, que va retirar les restes amb un helicòpter. En aquell moment, a causa de l’avançat estat de descomposició del cos i que no se li va trobar cap document d’identitat, no es va poder identificar la víctima. L’única manera que tenien els investigadors per comprovar de qui es tractava era a través de les proves d’ADN.

El procediment ha consistit a comparar les mostres obtingudes del cadàver amb el perfil genètic de la mare del desaparegut, que viu a Colòmbia i que va accedir a facilitar la mostra. Fa unes setmanes, els Mossos li van comunicar que els resultats confirmaven que es tractava del seu fill, Julián Esteban Beltrán, de qui no se’n sabia res des del 6 de gener de 2021. Sos Desaparecidos va compartir la seva imatge per demanar col·laboració ciutadana, però, després que s’hagi confirmat la identitat del cos, ha desactivat l’alerta que mantenia activa als seus canals.

Sos Desaparecidos ha desactivat l’alerta de la desaparició del jove de 22 anys, Julían Esteban Beltrán

Tot apunta a una mort accidental

Segons han informat fonts dels Mossos d’Esquadra a Europa Press, el jove va desaparèixer fa més de dos anys, després d’endinsar-se al bosc quan es trobava a la festa rave que se celebrava a Collbató. Els investigadors de la policia catalana consideren que el noi de 22 anys va morir de manera accidental, ja que no van trobar “res que apuntés a un homicidi”.