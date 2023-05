Troben un cadàver a Ribes de Freser que podria ser un desaparegut el 2022

Un cadàver ha aparegut aquest dilluns a Ribes de Freser i se sospita que podria ser el cos d’un veí de Granollers de 76 anys que va desaparèixer el juny de l’any passat. Segons ha avançat El Punt Avui i ha confirmat l’Agència Catalana de Notícies, ha estat un excursionista que feia una ruta per la zona qui va descobrir el cos i va avisar els Mossos. El descobriment es va fer aquest dissabte cap a dos quarts de dues del migdia. Els ossos trobats van aparèixer en un punt de difícil accés, en una zona anomenada Pedrera del Sagnari i també hi havia restes de roba i documentació. Tot fa pensar que es tracta del veí de Granollers que va desaparèixer el juny del 2022.

Diversos especialistes de muntanya van acompanyar la comitiva judicial al lloc on es van trobar els ossos per tal de fer l’aixecament del cadàver. Per poder confirmar quina és la identitat del cadàver caldrà esperar a rebre els resultats d’ADN. Això confirmarà si es tracta de l’home desaparegut.

Busquen un home de 58 anys a Tortosa

Mentrestant, continua la cerca d’un home de 58 anys perdut des d’aquest diumenge a la tarda al parc eòlic del Coll de l’Alba, a Tortosa. Vint dotacions dels Bombers de la Generalitat, Policia Local de Tortosa i Mossos d’Esquadra l’estan buscant amb ajuda de voluntaris. Segons l’amic que va alertar els Mossos, aquest home, estranger i europeu, es va perdre aquest diumenge a les 20.48 hores. Des de llavors els serveis d’emergència l’estan buscant. Ho fan amb l’ajuda de la unitat canina dels Bombers, el Grup d’Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers amb seu a Valls i diversos drons. L’amic el va perdre de vista durant uns minuts i després no va ser capaç de localitzar-lo.